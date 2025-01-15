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Немцы возмущены: лучше бы Шольц защищал "Северный поток", а не кабели (Die Welt, Германия)

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Нефтяной танкер
Нефтяной танкер.
Источник изображения: © Pixabay Image by Freiheitsjunkie from Pixabay

Германия и НАТО намерены защитить Балтийское море — якобы от диверсий российского "теневого флота", сообщает Die Welt. Немцы иронизируют: подрыв "Северных потоков", почему-то, никого не обеспокоил. Видимо, "это другое".

Германия и несколько союзников по НАТО хотят лучше защитить важные кабели и трубопроводы в Балтийском море от предполагаемых диверсий, которые они приписывают российскому "теневому флоту". Канцлер Олаф Шольц и главы государств и правительств стран НАТО с выходом к Балтийскому морю встретятся сегодня на саммите в Хельсинки, чтобы обсудить меры по обеспечению безопасности инфраструктуры.

Встречу проведут президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Сегодня состоится совместная пресс-конференция с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте . Затем федеральный канцлер Шольц (СДПГ) выступит с собственным заявлением.

Под "теневым флотом" страны Запада подразумевают танкеры и другие грузовые суда с непрозрачной структурой собственности, которые Россия, по их утверждению, использует для обхода санкций.

Нынешним саммитом страны-участницы НАТО — Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Швеция — намерены реагировать на недавние инциденты, когда трубопроводы и кабели в Балтийском море якобы были преднамеренно повреждены. В двух случаях, произошедших в ноябре и на Рождество, речь шла о волоконно-оптическом кабеле, проходящем между Хельсинки и Ростоком. В рождественском инциденте, помимо прочего, была перерезана линия электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Комментарии читателей Die Welt:

Lutz G.

Ну ок, теперь еще несколько кораблей НАТО курсируют туда-сюда по Балтийскому морю. Чисто символическая политика, которая только требует денег. Самый большой экономический ущерб, в том числе и для Европы, был нанесен уничтожением "Северного потока 1 и 2". НАТО это не очень интересует. Это, конечно, понятно — кому нравится наводить порядок в собственном доме?

Vladi

Как продвигается расследование НАТО по поводу диверсии на "Северном потоке — 2"? А, это другое. Понимаю.

Harald L.

Страшнее было бы, только если бы Шольц снова пригрозил позвонить.

Bettina K.

Шольц и союзники обсуждают защиту критической инфраструктуры? "Северный поток — 2", вероятно, критической инфраструктурой не был? Когда газопровод разрушили, было больше ликования. Кто это сделал, вообще никого не волнует.

AlexavonHumboldt

Какой закон запрещает бросать якорь? Нельзя ли более подробно объяснить это в статье?

Steuerzahler

Никто не помешает России вести торговлю по морским путям с более чем 80% мира.

Horsti K.

У меня есть безумная идея: как насчет санкций против России, я слышал, что что-то подобное должно быть очень перспективно.

Claus B.

Если Олаф в деле, он точно предупредит о страшной эскалации в связи с наблюдениями за Балтийским морем. Вероятно, без выборов в Бундестаг он бы колебался семь месяцев, а потом отправил бы туда лодку на веслах в качестве вклада Германии. К счастью, он скоро уйдет.

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Германия
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