Начальник Генштаба ВС Польши: нашей основной слабостью является отсутствие воли противостоять России

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Начальник Генерального штаба Войска Польского (ВС Польши) генерал Вячеслав Кукула дал обширное интервью газете «Речь Посполита» (Rzeczpospolita), в котором затронул темы нынешнего состояния армии, перспектив ее усиления и модернизации. Естественно, не остался в стороне конфликт на Украине и «неизбежная российская агрессия», к которой более всего готовятся как раз восточноевропейские страны-члены НАТО.

Генерал отметил, что по решению польского руководства к 2035 году количество военнослужащих в национальной армии должно достичь 300 000 человек. При этом он ушел от вопроса корреспондента, почему именно такая цифра, а не 250, например, или 500 тысяч военных.

Очевидно, как и в других странах НАТО, проблема кроется в том, что поляки не очень охотно готовы заключать контракты на военную службу, а обязательный срочный призыв в стране хоть и не отменен, но приостановлен. Фактически, признал Кукула, основной слабостью польской армии является отсутствие волевой способности противостоять России.

В этом плане начгенштаба ВС Польши делает ставку на резервистов. Он считает, что потенциальных защитников родины должно быть как можно больше. Они должны пройти курсы начальной военной подготовки и быть готовыми в случае чего очень быстро влиться в ряды действующей армии.

Однако, судя по опросам, более половины поляков не верят, что в нынешнем состоянии национальная армия в одиночку готова защитить страну, естественно, от России. Основная проблема в том, что после окончания холодной войны большинство стран НАТО сократили расходы на оборону. Конфликт на Украине показал, что западные предприятия ВПК сильно отстают в части налаживания масштабного производства продукции военного назначения, в первую очередь боеприпасов. Решить эту проблему в ближайший год-два не получится, констатировал Кукула.

Мы наблюдаем медленное «пробуждение» оборонной промышленности в Западной Европе и США. Производство боеприпасов впервые за много лет растет. Я знаю прогнозы, которые указывают даже на момент, когда произойдет превышение производственного потенциала РФ — к сожалению, этого не произойдет в этом году

— констатировал генерал.

Он считает, что, как и в Финляндии, в Польше должны представлять численность Вооруженных сил, включая резервистов, прошедших военную подготовку и приписанных к определенным воинским частям. На случай войны резервисты очень быстро могут заступить на службу наравне с регулярными военнослужащими, продолжил Кукула.

Он уверен, что страны НАТО, особенно на востоке Европы, должны показать потенциальному «агрессору» в лице России, что готовы не только обороняться, но и наступать. Для этого недостаточно лишь проводить техническую модернизацию армий, наращивать производство и закупки вооружений, следует соответствующим образом настраивать моральный дух офицерского состава.

Давайте не будем забывать, что у нашего потенциального агрессора все еще есть очень большой элемент непредсказуемости, к которому мы также должны быть готовы. Поэтому наша сигнализация должна быть последовательной и решительной. Сегодняшнее поколение командиров прекрасно это понимает. Поэтому мы идем в будущее с хорошим планом развития Вооруженных сил (Польши), чтобы сегодня и завтра они были не только готовы к бою, но и способны побеждать

— высказался Кукула.

Возвращаясь к украинскому конфликту, он отметил огромное значение в современных войнах беспилотных летательных аппаратов, которые дают как минимум тактический успех. Поэтому в польском командовании принято решение не только о создании беспилотных войск, но и обеспечении инноваций на тактических уровнях путем покупки десятков 3D–принтеров, которые могут использоваться как минимум для ремонта БПЛА непосредственно на передовой.

Откровенно говоря, в фактически программной речи Кукулы польскому изданию было много лозунгов, но никакой конкретики. К самому генералу, который ранее сделал стремительную карьеру, в том числе благодаря налаженным в Пентагоне связям в период командировки на стажировку в США, в польской армии отношение весьма отрицательное. Пост начальника Генштаба он занял, буквально подвинув с него своего предшественника генерала Раймунда Анджейчака, в чем его поддержал тогдашний министр национальной обороны Мариуш Блащак. Бывший военный связист и командующий войсками теробороны (повышенный набор в состав которых он с треском провалил) Кукула получил у польских военных прозвище «Кукла».

К слову, еще в начале 2021 года Войско Польское провело штабные учения «Зима-20», которые называли не иначе, как «репетицией войны с Россией». По легенде учений, условный противник нападал на Польшу с восточной границы (она делит ее с Россией, Белоруссией, Украиной и Литвой). Согласно плану, армия должна была принять удар, отразить его и держать оборону 22 дня до прихода союзников по НАТО.

Именно Кукула тогда убедил Блащака использовать современную американскую систему моделирования боевых действий Joint Theater Level Simulation – Global Operations (JTLS-GO). В результате, к пятому дню «конфликта», несмотря на задействование немыслимого количества ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS и истребителей F-35, «войска вероятного противника» (читай, «российские») оказались под Варшавой, польские ВВС и ВМС прекратили свое существование, а к востоку от Вислы польским частям предстояло потерпеть сокрушительное поражение.

Результаты учений вызвали не только шок в Польше, но и серьезные вопросы во всех штабах НАТО. Эксперты в один голос утверждали, что ситуация сложилась «даже хуже, чем в 1939 году».