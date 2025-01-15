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ЦАМТО

Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T

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ЛТ CV90/120
ЛТ CV90/120 от шведского филиала BAE Systems.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 января. Словакия пересматривает свои планы по модернизации вооруженных сил и вместо ранее планируемой закупки основных боевых танков "Леопард-2A8" может быть закуплена версия легкого танка CV-90120-T.

Как сообщает Defence-industry.eu, министр обороны Словакии Роберт Калиняк объявил, что данное решение отражает обеспокоенность по поводу высоких затрат, связанных с приобретением полноценных основных боевых танков.

Словакия взяла на себя обязательство перед НАТО создать механизированную бригаду, что включало замену устаревшего танкового парка. В рамках данного плана Братислава уже заказала 152 боевые машины пехоты CV-9035, которые будут производиться совместно со словацкой промышленностью.

Текущий парк ОБТ включает около 30 устаревших танков T-72M1 и 15 "Леопард-2A4", полученных из Германии в рамках программы обмена для оказания помощи Украине. Министерство обороны Словакии планировало расширить имеющийся танковый батальон с 30 до 52 машин и создать второй батальон. Это означает, что для формирования механизированной бригады требуется в общей сложности 104 ОБТ.

Первоначально предпочтительным вариантом был назван ОБТ "Леопард-2A8", закупить который планировалось совместно с Министерством обороны Германии. Однако стоимость более 100 немецких ОБТ, оцениваемая более чем в 2,5 млрд. евро, побудила словацкое оборонное ведомство рассмотреть альтернативные варианты. Р.Калиняк подчеркнул, что стоимость одного "Леопард-2A8" составляет около 25 млн. евро, что считается непомерной суммой для оборонного бюджета Словакии.

Таким образом, в качестве альтернативы на данный момент Братислава изучает более экономичный вариант закупки легкого танка CV-90120-T, предлагаемого BAE Systems, шасси которого будет совместимо с уже закупленными БМП CV-9035.

Представленный в 1998 году CV-90120-T до сих пор не получил заказов, несмотря на постоянные усовершенствования. Последняя его модификация оценивается в сумму около 11,5 млн. евро за единицу.

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Страны
Германия
Словакия
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-72
Компании
BAE Systems
Проекты
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NATO
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