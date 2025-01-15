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Военное обозрение

Командующий ВМС Ирана: военно-морской флот страны получит уникальный боевой эсминец Zagros

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Источник изображения: topwar.ru

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что «уникальный» эсминец Zagros, разработанный в Иране, в ближайшие дни присоединится к военному флоту страны, сообщает иранский телеканал Press TV.

На этой неделе уникальное военное судно под названием Zagros, разработанное с использованием иранских технологий и возможностей и обладающее отличительными особенностями, будет спущено на воду

- сказал контр-адмирал.

Zagros – это новейший и самый современный эсминец в составе военно-морского флота Ирана, предназначенный как для боевых, так и для разведывательных операций, отмечает Press TV.

Ирани также сообщил, что на этой неделе в стратегически важном районе Джаск, что на юге Ирана у берегов Оманского залива, будет открыт крупнейший военный центр страны, добавив, что он включает в себя специализированные причалы с самым современным оборудованием.

По словам иранских экспертов, ВМС Ирана за последние годы достигли самодостаточности в производстве надводных и подводных судов. Они также увеличили своё присутствие в международных водах для защиты морских путей и обеспечения безопасности торговых судов и танкеров.

Стоит добавить, что ВМС Ирана ранее провели несколько совместных военных учений с различными странами, включая Россию, Китай и Пакистан.

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