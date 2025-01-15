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ЦАМТО

Контракт на поставку Индонезии БЛА "Анка" все еще не вступил в силу

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БЛА Anka
БЛА Anka.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 14 января. Контракт на поставку Индонезии средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) "Анка" (ANKA) компании Turkish Aerospace (TUSAS) все еще не вступил в силу.

Об этом сообщил местному изданию TEMPO.CO менеджер по корпоративным коммуникациям и институциональным связям индонезийской государственной компании PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Ади Прастово.

Напомним, что Министерство финансов Индонезии одобрило запрос вооруженных сил страны на закупку 12 ударных беспилотных летательных аппаратов за счет иностранных кредитов в феврале 2023 года. Контракт был подписан между Министерством обороны Индонезии и TUSAS в июле 2023 года. Производство части турецких аппаратов должно быть организовано на предприятии PTDI в Бандунге.

По словам А.Прастово, в настоящее время PTDI находится в процессе получения гарантии от банка для финансирования проекта. Контракт вступит в силу после внесения оплаты.

По компенсационному (офсетному) соглашению на предприятии PTDI должна быть создана линия окончательной сборки БЛА "Анка", где будет произведено шесть аппаратов. Также предприятием будет организован процесс по обслуживанию, ремонту и эксплуатации новых БЛА.

Средневысотный БЛА большой продолжительности полета "Анка-S" оснащен 4-цилиндровым турбодизельным двигателем TEI-PD170 компании Tusas Engine Industries с трехлопастным винтом. Длина БЛА – 8,6 м, размах крыла – 17,5 м, максимальная взлетная масса – 1700 кг.

БЛА в последней конфигурации может развивать крейсерскую скорость 204 км/ч, транспортировать полезную нагрузку весом до 350 кг и находиться в воздухе до 30 ч на высотах до 9144 м. Дальность действия аппарата – 250 км. Он может оснащаться антенной спутниковой связи, которая позволяет выполнять задачи за пределами прямой видимости.

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