Генсек НАТО пригрозил европейцам самоучителем русского языка (Politico, США)

Politico: Рютте призвал ЕС меньше тратить на соцобеспечение и больше — на оружие

По мнению генсека НАТО Марка Рютте, ЕС пора сократить расходы на социальные нужды в пользу армии, пишет Politico. Если военные бюджеты их стран не увеличатся, европейцам придется “обзавестись самоучителями русского языка или отправиться в Новую Зеландию”.

Джошуа Позанер (Joshua Posaner), Макс Гриера (Max Griera)

ЕС необходимо пересмотреть приоритеты расходов, чтобы увеличить оборонные бюджеты, заявил в понедельник новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Европейскому парламенту.

“В среднем европейские страны легко и непринужденно тратят до четверти своего национального дохода на пенсии, здравоохранение и системы социального обеспечения, а нам нужна лишь малая толика этих средств, чтобы сделать оборону гораздо сильнее”, — заявил Рютте депутатам Европарламента.

Большинство стран ЕС также входят в НАТО, и за последнее десятилетие альянс призывал их тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Сегодня этой цели достигли лишь 24 из 32 членов альянса.

Но Дональд Трамп повышает ставки. На прошлой неделе избранный президент США призвал союзников довести расходы на оборону до 5% ВВП — это гораздо больше, чем тратит сама Америка (3,38%).

Многим странам даже планка в 2% далась с большим трудом — отметка же в 5% выглядит и вовсе недостижимой.

Однако если политики рассчитывали на отсрочку, то Рютте не принес им хороших вестей.

Окончательный норматив расходов НАТО, сообщил он законодателям, может составить порядка 3,6 или 3,7% ВВП, если страны не наладят совместных закупок оружия и военной техники и не запустят должных нововведений.

И даже в этом случае оборонные бюджеты будут “значительно больше 2%”, предостерег Рютте.

Несмотря на зреющую тревогу насчет Трампа, который угрожал независимости Канады и не исключил силового захвата Панамского канала или Гренландии, Рютте убежден, что Европа по-прежнему тесно связана с США в вопросах безопасности. Он полагает, что это “иллюзия” полагать, что Европа сможет обороняться в одиночку.

Это касается и создания собственного военного-промышленного комплекса. Рютте приветствовал Европейскую программу оборонной промышленности, денежный фонд ЕС в размере 1,5 миллиарда евро на стимулирование местного производства вооружений, посетовав, что нынешний ВПК Европы “слишком мал, слишком раздроблен и слишком медлителен”.

Спор о том, следует ли привлекать к программе неевропейские компании, не утихает, однако Рютте предупредил, что исключать союзников не следует.

“Я считаю вовлечение не входящих в ЕС союзников в оборонно-промышленные усилия блока жизненно важным для безопасности Европы, — сказал он. — Трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество сделает нас всех сильнее”.

Вместе лучше

В своем первом выступлении в Европейском парламенте в качестве генсека Рютте заявил, что цель состоит в том, чтобы “сблизить НАТО и ЕС”, чтобы противостоять “дестабилизационной кампании” Кремля, а также угрозам, начиная от Ирана и Китая и заканчивая кибератаками и распространением ядерного оружия.

“Сейчас мы в безопасности, но не факт, что так будет через четыре года или пять лет”, — сказал он, добавив позже, что если расходы не увеличатся, то европейцам предстоит “обзавестись самоучителями русского языка или отправиться в Новую Зеландию”.

“Меня глубоко тревожит ситуация с безопасностью в Европе, — сказал он. — Мы не воюем, но мы и не живем в мире... Это значит, что нам нужно больше инвестировать в оборону и производить больше военных возможностей. Это неотложно. Мы должны упрочить устойчивость наших стран и ключевой инфраструктуры”.

Стрежневой элемент этой безопасности — укрепление сотрудничества между НАТО и ЕС.

Хотя штаб-квартиры обоих организаций находятся в Брюсселе, в течение многих лет между ними сохранялась некоторая дистанция. НАТО сосредоточилась на обороне и трансатлантических отношениях, тогда как ЕС руководил в таких вопросах, как торговля, сельское хозяйство и климат.

Однако российская спецоперация все изменила.

Господство НАТО в вопросах обороны стремительно тает: ЕС назначил своего первого специального комиссара по обороне, а Европейский парламент создал полноценный оборонный комитет.

Это чревато новой напряженностью. В кратком письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в прошлом году предшественник Рютте и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг выразил тревогу “возможным пересечением” с деятельностью ЕС.

Но в отличие от Столтенберга, чья страна не входит в ЕС, многолетний опыт Рютте на посту премьер-министра Нидерландов позволил ему взглянуть на устройство блока изнутри.

“НАТО и Европейский союз предстоит многое сделать вместе”, — сказал Рютте, особо подчеркнув оказание помощи Украине в защите от России.

Однако он все же предостерег от слишком глубокого “вторжения” ЕС на территорию НАТО, упомянув, что конек альянса — такие вопросы, как установление стандартов для артиллерийских боеприпасов, но при этом решающее значение для стимулирования военного производства будет иметь внутренний рынок ЕС.

Что касается Украины, то Рютте убежден, что мир может быть достигнут лишь в результате соглашения, которое послужит интересам Киева.

Это означает “больше оружия и быстрее”, чтобы Киев мог лучше себя защитить и заключить выгодное соглашение для Украины, Европы и всего мира, подытожил Рютте.