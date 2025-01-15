На вооружение ВСУ принят наземный беспилотник, оборудованный пулемётом M2 Browning

Источник изображения: topwar.ru

На вооружение украинской армии принята роботизированная платформа Droid TW 12.7, оборудованная 12,7-мм пулеметом M2 Browning, размещенным на гусеничной платформе. Связь с оператором осуществляется посредством спутникового терминала Starlink.

Как утверждают разработчики, боекомплект к пулемету составляет 300 патронов, запас хода платформы – 5 километров, стоимость дрона при этом составляет от 26 до 29 тысяч долларов. При этом заявляется, что Droid TW 12.7 способен эффективно поражать цели на расстоянии до одного километра. Комплекс разработан для выполнения задач в сложных условиях, включая пересеченную местность.

Примечательно, что в качестве пульта управления наземного дрона используется портативная игровая консоль Steam Deck. Ранее в блогах американских технических энтузиастов демонстрировалась возможность использования Steam Deck в качестве основы для станции приема и декодирования сигналов спутниковой системы связи Iridium, созданной с использованием одного из дистрибутивов операционной системы Linux.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что российская госкорпорация «Ростех» поставила в ВС РФ партию наземных роботизированных платформ «Депеша», способные перевозить грузы массой до 200 килограммов. Российский наземный дрон оборудован независимой подвеской и обладает высокой маневренностью, при этом платформа способна перемещаться на большие расстояния.