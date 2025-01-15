Парламент Германии одобрил покупку первой партии израильских РСЗО PULS

РСЗО Elbit ATMOS c ПУ PULS на грузовике Scania. Здесь показано компоновка двух блоков по четыре ракеты.

ЦАМТО, 14 января. Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку первой партии реактивным систем залпового огня PULS (Precise and Universal Launching Systems) производства израильской компании Elbit Systems.

Таким образом, командование ВС Германии может потратить 65 млн. евро (около 68 млн. долл.) на покупку 5 РСЗО.

На заседании была одобрена реализация еще 38 крупных проектов закупки вооружений, общая стоимость которых превышает 20 млрд. евро. Процедура рассмотрения в бюджетном комитете парламента обязательна в Германии для всех проектов оборонных закупок и разработок стоимостью свыше 25 млн. евро.

Как сообщает Defense News, выбор PULS, предложенной Elbit Systems совместно с немецко-французской KNDS, на данный момент положил конец соревнованию за получение заказа на РСЗО следующего поколения для ВС Германии.

Rheinmetall совместно с американской Lockheed Martin представили конкурирующее предложение GMARS на основе РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) с соответствующим пакетом боеприпасов. По данным источника Defense News, данный проект не нашел поддержки из-за отсутствия испытанного прототипа.

Решение в пользу PULS также позволит углубить сотрудничество ВС Германии и Нидерландов, которые приобрели израильскую РСЗО ранее.

Как сообщал ЦАМТО, в базовой версии РСЗО PULS размещается на шасси с колесной формулой 6х6 и обеспечивает транспортировку двух ТПК, в каждом из которых находятся 18 ед. 122-мм РС AccuLAR (максимальная дальность стрельбы – 40 км) или десять 160-мм РС (дальность пуска до 45 км) в каждом. Возможна конфигурация контейнера с четырьмя 306-мм тактическими ракетами Extra (дальность пуска до 150 км, КВО менее 10 м) или двумя 370-мм ОТР Predator Hawk (дальность пуска от 50 до 300 км, КВО менее 10 м).

На текущий момент остается открытым вопрос о возможности оснащения израильской РСЗО американскими управляемыми реактивными снарядами GMLRS, закупленными многими странами НАТО. Хотя Elbit Systems ранее заявляла о возможности интеграции данных снарядов, позиция Lockheed Martin по этому вопросу остается отрицательной.

В кулуарах прошлогодней выставки Eurosatory в Париже вице-президент Lockheed Martin Говард Бромберг заявил, что семейство боеприпасов MLRS не может быть интегрировано на систему PULS и если Германия выберет ее, то не сможет получить доступ к американским боеприпасам.