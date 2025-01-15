НОАК провела учения с использованием экзоскелетов, роботов-собак и БПЛА с мощными лазерами

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Китай активно создает высокотехнологичную «армию будущего», благо дело, практически все проектные и производственные возможности у КНР для этого имеются. Китайская армия, как и российская, обходит американскую по принятию на вооружение гиперзвукового оружия.

Недавно ВВС НОАК провели испытательный полет истребителя шестого поколения. При этом известно, что в КНР ведется разработка как минимум еще двух самолетов 6-го поколения, один из них, предположительно, бомбардировщик, хотя вся информация об этих проектах традиционно засекречена.

Не отстают в части принятия на вооружение новейших высокотехнологичных разработок и китайские сухопутные силы. В недавних учениях, проведенных Народно-освободительной армией Китая (НОАК), использовались различные интеллектуальные технологии, в том числе экзоскелеты, роботы-собаки и беспилотники в сочетании с мощными лазерами, сообщает китайская газета Global Times.

Полковые учения по материально-техническому обеспечению проводились в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурский автономный район) на плато, название которого не разглашается. Полк использовал модель совместного применения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов для усиления поддержки боевых подразделений, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в официальном аккаунте армии Китая в мессенджере.

Столкнувшись с препятствиями на местности, которые мешали продвижению конвоя, войска использовали вездеходы и беспилотные транспортные средства для выполнения задачи. Получив приказ о том, что дороги были разрушены, военнослужащие выгрузили припасы из транспортных средств и задействовали беспилотные летательные аппараты и экзоскелеты, чтобы обойти поврежденные участки и добраться до пункта назначения, уточняется в заявлении НОАК. На фотографии, прикрепленной к сообщению, видно, что солдата сопровождал робот-собака, который нёс две коробки с припасами.

Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило вчера, что в ходе учений по обезвреживанию взрывоопасных предметов, проведенных инженерным подразделением морской обороны Северного военного округа НОАК на острове в Бохайском заливе, войска использовали беспилотник, оснащенный мощным лазером. Вначале был задействован разведывательный БПЛА для поиска взрывчатки, затем она была ликвидирована другим дроном с лазерной установкой.

Лазеры высокой мощности обеспечивают более безопасное и эффективное средство обезвреживания взрывчатых веществ, поскольку позволяют дистанционно выполнять операции по обезвреживанию на расстоянии нескольких сотен метров, при этом мощность увеличивается в три раза, а время, необходимое для обезвреживания взрывчатого вещества, сокращается в пять раз, прокомментировали данный этап учений в командовании НОАК.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин отметил, что НОАК использует беспилотную технику не только в боевых целях, но и в небоевых операциях, таких как материально-техническое обеспечение и обезвреживание взрывчатых веществ. Он рассказал Global Times, что в прошлом эти вспомогательные миссии могли быть сложными и требовали человеческих ресурсов, но внедрение интеллектуального оборудования сделало их более эффективными.

Широкое применение интеллектуального беспилотного оборудования показывает, что Китай внимательно следит за этой тенденцией, и отражает усилия китайских военных по модернизации, подчеркнул военный эксперт.