Рейтинг крупнейших мировых импортеров вооружений в 2024 году впервые возглавила Польша

ЦАМТО, 14 января. В 2024 году объем мирового импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, не менее 111,615 млрд. долл. (самый высокий результат с момента окончания эпохи "холодной войны").

Примечание:

На текущий момент оценка мирового рынка ВиВТ по 2024 году носит предварительный характер (с поступлением новой информации отчет будет уточнен и дополнен).

В целом за период 2021-2024 гг. мировой экспорт/импорт вооружений составил 397,631 млрд. долл.

Первое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года в рейтинге впервые занимает Польша. По данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного импорта Польши в 2024 году составил 7,227 млрд. долл. или 6,47% от общемирового объема импорта ПВН (111,615 млрд. долл.). Это абсолютный рекорд для Польши по ежегодному объему импорта вооружений как по стоимости, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Польши составил 261,6 млн. долл. (0,32% от объема мирового импорта), в 2022 году – 1,903 млрд. долл. (1,79%), в 2023 году – 2,845 млрд. долл. (2,94%). В целом за последний 4-летний период Польша импортировала вооружений на сумму 12,236 млрд. долл. (3,08% от всего объема мирового импорта). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Польша занимает 8 место.

Второе место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года занимает Индия. Объем идентифицированного военного импорта Индии в 2024 году ЦАМТО оценивает в сумму 6,270 млрд. долл. или 5,62% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Индии составил 11,152 млрд. долл. (13,45% от объема мирового импорта), в 2022 году – 9,928 млрд. долл. (9,35%), в 2023 году – 4,432 млрд. долл. (4,57%). В целом за последний 4-летний период Индия импортировала вооружений на сумму 31,782 млрд. долл. (7,99% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Индия занимает 1 место.

Третье место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года занимает Саудовская Аравия. Объем идентифицированного военного импорта Саудовской Аравии в 2024 году ЦАМТО оценивает в сумму 5,678 млрд. долл. или 5,09% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Саудовской Аравии составил 3,955 млрд. долл. (4,77% от объема мирового импорта), в 2022 году – 10,690 млрд. долл. (10,07%), в 2023 году – 8,498 млрд. долл. (8,77%). В целом за последний 4-летний период Саудовская Аравия импортировала вооружений на сумму 28,822 млрд. долл. (7,25% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Саудовская Аравия занимает 3 место.

Четвертое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года занимает Австралия. Объем идентифицированного военного импорта Австралии в 2024 году ЦАМТО оценивает в сумму 5,041 млрд. долл. или 4,52% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Австралии составил 3,026 млрд. долл. (3,65% от объема мирового импорта), в 2022 году – 2,563 млрд. долл. (2,41%), в 2023 году – 2,623 млрд. долл. (2,71%). В целом за последний 4-летний период Австралия импортировала вооружений на сумму 13,254 млрд. долл. (3,33% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта в целом по периоду 2021-2024 гг. Австралия занимает 7 место.

Пятое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года занимает Япония. Объем идентифицированного военного импорта Японии в 2024 году ЦАМТО оценивает в сумму 4,872 млрд. долл. или 4,37% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Японии составил 2,650 млрд. долл. (3,20% от объема мирового импорта), в 2022 году – 3,442 млрд. долл. (3,24%), в 2023 году – 3,460 млрд. долл. (3,57%). В целом за последний 4-летний период Япония импортировала вооружений на сумму 14,424 млрд. долл. (3,63% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Япония занимает 6 место.

Последующие места в первой десятке по объему импорта вооружений по итогам 2024 года занимают: ОАЭ – 4,668 млрд. долл., Катар – 4,047 млрд. долл., Египет – 3,538 млрд. долл., Великобритания – 3,506 млрд. долл. и США – 3,481 млрд. долл.

Если учитывать весь 4-летний период (2021-2024 гг.), рейтинг стран-импортеров, занимающих места с 1 по 10-е будет выглядеть следующим образом: Индия – 31,782 млрд. долл. (1 место), Катар – 29,497 млрд. долл. (2 место), Саудовская Аравия – 28,822 млрд. долл. (3 место), Кувейт – 17,035 млрд. долл. (4 место), ОАЭ – 14,559 млрд. долл. (5 место), Япония – 14,424 млрд. долл. (6 место), Австралия – 13,254 млрд. долл. (7 место), Польша – 12,236 млрд. долл. (8 место), Великобритания – 11,935 млрд. долл. (9 место) и Египет – 10,629 млрд. долл. (10 место).

В целом в рейтинг ЦАМТО по итогам 2024 года включено 116 стран, осуществивших импорт вооружений.

По периоду 2021-2024 гг. в рейтинг включено 156 стран, осуществивших импорт вооружений в этот период.

Продолжение следует

Более подробный аналитический материал с большим количеством таблиц будет опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №1, 2025.