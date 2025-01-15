Совет ЕС официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военной мобильности»

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Даже в период Второй мировой войны Швейцария, пусть и весьма условно, оставалась нейтральной и сейчас не является членом НАТО, хотя с 1996 года участвует в программе альянса «Партнерство ради мира». Не входит это государство и в Евросоюз. Даже в ООН Швейцария вступила только в 2002 году.

Швейцария проводит самую давнюю в мире политику военного нейтралитета: она не участвовала в иностранных войнах с тех пор, как её нейтралитет был закреплён Парижским договором в 1815 году.

Однако на фоне захлестнувшей страны Запада русофобии и милитаризации с целью подготовки к «нападению» России статус этот становится все более формальным. Накануне Совет Евросоюза (один из законодательных органов ЕС министерского уровня наряду с Европарламентом) официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах.

Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте «военной мобильности» в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость

— говорится в соответствующем заявлении Совета Евросоюза.

Проект PESCO, известный как «военный Шенген», начал разрабатываться в ЕС, а фактически в НАТО, еще в 2018 году. Так что прямого отношения к спецоперации ВС РФ на Украине он не имеет, но наиболее активно реализуется как раз после начала СВО. Он направлен на максимальное упрощение и стандартизацию процедур по переброске войск НАТО по территории Европы, естественно, в восточном направлении.

Хотя Швейцария не является членом ЕС и НАТО, Берн с 24 февраля 2022 года присоединился почти ко всем европейским санкциям против России. Швейцарские военные приняли участие в 20-ти учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария де-факто утратила нейтральный статус.

До начала Россией специальной военной операции на Украине к реализации проекта Постоянного структурированного оборонного партнерства уже присоединились США, Канада, Великобритания и Норвегия.