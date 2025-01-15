Рой боевых дронов на одного оператора: в ходе учений НАТО испытают группировку БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Швеции объявило о намерении протестировать новую технологию организации роя боевых дронов на полях учений НАТО Arctic Strike, запланированных на март. Как утверждается, она позволяет формировать группировки беспилотников различных габаритов и назначения, которые будут решать свои специализированные задачи, такие как разведка, обнаружение неприятеля и идентификация целей.

Нам придётся пойти на определенные риски, чтобы добиться создания более сильного оборонного потенциала в сжатые сроки

- пояснили в военном ведомстве.

Как указывается в издании Reuters, соответствующие работы ведутся в сотрудничестве с местным концерном Saab. В ноябре 2024 года данная компания сообщала о демонстрации работы ИИ, руководившего роем БПЛА. Данная система управления, разработанная BlueBear (британское подразделение концерна), получила обозначение Centurion.

Она позволяет одному оператору командовать разносортным роем автономно действующих БПЛА

- говорится на сайте Saab.

В ходе испытаний ИИ управлял такими дронами как RedKite и Ghost компании BlueBear, быстро обучаясь и вырабатывая алгоритмы решений, несмотря на различную полезную нагрузку, которую несли БПЛА.