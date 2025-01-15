Рой боевых дронов на одного оператора: в ходе учений НАТО испытают группировку БПЛА

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Минобороны Швеции объявило о намерении протестировать новую технологию организации роя боевых дронов на полях учений НАТО Arctic Strike, запланированных на март. Как утверждается, она позволяет формировать группировки беспилотников различных габаритов и назначения, которые будут решать свои специализированные задачи, такие как разведка, обнаружение неприятеля и идентификация целей.
- пояснили в военном ведомстве.
Как указывается в издании Reuters, соответствующие работы ведутся в сотрудничестве с местным концерном Saab. В ноябре 2024 года данная компания сообщала о демонстрации работы ИИ, руководившего роем БПЛА. Данная система управления, разработанная BlueBear (британское подразделение концерна), получила обозначение Centurion.
- говорится на сайте Saab.
В ходе испытаний ИИ управлял такими дронами как RedKite и Ghost компании BlueBear, быстро обучаясь и вырабатывая алгоритмы решений, несмотря на различную полезную нагрузку, которую несли БПЛА.