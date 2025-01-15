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ЦАМТО

Китай сократил экспорт гражданских беспилотников в США

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Стенд корпорации China National Aero-Technology Import &amp; Export Corporation (CATIC)
Китайская внешнеторговая корпорация China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC, внешнеторговое объединение в составе китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC) ограничила презентацию проектов БЛА на выставке AAD-2018 моделями на стенде. Здесь, в частности, можно было видеть известный китайский БЛА самолетного типа Wing Loong I, аппараты вертолетного типа, выполненные по одновинтовой схеме с рулевым винтом Blowfish I и U8EA, аппарат мультироторной схемы A-Hawk II (известный в том числе под наименованием Cloud-2), а также беспилотный мини-конвертоплан V330 разработки компании Smart Drone (SMD).
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 14 января. Китай в ноябре прошлого года в восемь раз сократил экспорт гражданских беспилотников в США по сравнению с этим же месяцем годом ранее, подсчитало "РИА Новости" по данным американской таможенной службы.

Объемы экспорта Китаем беспилотных летательных аппаратов в США сократились в ноябре 2024 года в восемь раз по сравнению с ноябрем 2023 года и вдвое по сравнению с октябрем 2024 года – до 2,9 млн. долл. Это стало минимальным ноябрьским объемом покупок с 2022 года, когда американцы начали покупать этот товар у Китая.

Суммарные объемы поставок за 11 месяцев также уменьшились: за январь-ноябрь 2024 года они составили 84,2 млн. долл., что в 2,4 раза меньше по сравнению с 205 млн. долл. годом ранее.

Больше всего за ноябрь 2024 года США купили в Китае гражданских беспилотников со взлетной массой от 250 гр. до 7 кг (1,4 млн. долл.) и со взлетной массой от 25 до 150 кг (на 1 млн. долл.).

По оценке "РИА Новости", по итогам ноября Китай стал вторым поставщиком БЛА в США. Кроме Китая, США больше всего закупали их во Вьетнаме (10,8 млн. долл.), Южной Корее (1,9 млн. долл.), Малайзии (1,6 млн. долл.) и Швейцарии (1,2 млн. долл.).

При этом импорт БЛА сократился не только из Китая (на 19,4 млн. долл.), но и из Малайзии (-40,9 млн. долл.), Канады (-1,3 млн. долл.) и в небольших объемах из ряда других стран. Наращивания покупок во Вьетнаме (+8,2 млн. долл.), Южной Корее (+1,8 млн. долл.) и других странах не хватило для сокращения разницы, поэтому общие объемы импорта БЛА за ноябрь 2024 года упали в 3,4 раза, резюмирует "РИА Новости".

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Страны
Вьетнам
Канада
Китай
Малайзия
США
Швейцария
Проекты
БПЛА
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