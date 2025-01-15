Bloomberg: европейские чиновники обсудили с командой Трампа поддержку Украины

По данным агентства, они пытались убедить членов команды избранного президента США продолжить оказывать поддержку Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Европейские чиновники обсудили с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа Украину и пытались убедить их в необходимости поддержки Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, европейские чиновники провели серию частных бесед с членами команды Трампа, в которых пытались убедить их продолжить оказывать поддержку Украине. Как утверждают европейцы, сам факт обсуждения этой темы повышает вероятность того, что новая американская администрация будет активно помогать Киеву до начала каких-либо переговоров.

В то же время, как сказали европейские чиновники, избранный американский президент имеет репутацию человека, отвергающего советы и способного изменить свою позицию в последнюю минуту, что не позволяет уверенно предсказать его решение, пишет агентство.

Представитель команды Трампа не прокомментировал эту информацию, сообщает Bloomberg.