Американские острословы в связи с решением ВМС США назвать авианосец CVN 82 «Билл Клинтон» предложили придать ему вспомогательное судно «Моника»

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В министерстве ВМС США объявили о том, что подобрали названия для перспективных атомных авианосцев, относящихся к классу Gerald R. Ford. Речь идёт об авианесущих кораблях ВМС Соединённых Штатов, которым будут присвоены порядковые номера CVN 82 и CVN 83.

Как сообщил глава указанного американского ведомства Карлос дель Торро, два перспективных авианосца получат свои имена в честь президентов США. CVN 82 станет называться «Уильям (Билл) Клинтон», CVN 83 – «Джордж Дабл Ю Буш».

Эти корабли ещё не построены. В качестве реализатора проекта выбрана верфь Newport News.

Известно, что USS William J. Clinton и USS George W. Bush станут 5-м и 6-м авианосцами, принадлежащими классу Ford. Этот класс призван в конечном итоге полностью заменить корабли ВМС США, относящиеся к классу «Нимиц». Правда, с реализацией планов их постройки в США далеко не всё в порядке.

Из шести авианосцев класса Ford только головной корабль класса USS Gerald R. Ford был введен в эксплуатацию, в то время как строительство двух других авианосцев USS John F. Kennedy, USS Enterprise и USS Doris Miller продолжается. Авианосец Kennedy проходит окончательное оснащение и должен быть введен в эксплуатацию в текущем году.

В ВМС США в отношении CVN 82 и CVN 83 решили следовать традиции по присвоению авианосцам имён президентов. Видимо, дойдёт дело в своё время и до Джо Байдена. Хотя авианосец с таким названием изначально выглядит сомнительным… Может в открытом океане и «потеряться»…

В самих Штатах пошутили и по поводу названия «Уильям Клинтон». Острословы, комментируя намерения ВМС США, предлагают придать в будущую авианосную группу «Билла Клинтона» вспомогательное судно «Моника» и корабль охранения «Хиллари»…