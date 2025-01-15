Американская сторона: запуски аппарата Talon-A могут осуществляться из любого аэропорта, способного принять Boeing-747

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Американская аэрокосмическая компания Stratolaunch подписала с Агентством по противоракетной обороне США (MDA) контракт на 24,7 млн долларов США. Целью данных договоренностей, является развитие национальных оборонных возможностей посредством гиперзвуковых летных испытаний.

Американские СМИ:

Это соглашение подчеркивает, насколько важны технологии компании Stratolaunch для США в рамках устранения возникающих глобальных угроз, создаваемых современным гиперзвуковым оружием.

«Главным героем», благодаря которому и был заключен данный контракт, является модификация Spirit of Mojave компании Stratolaunch. Это стартовая платформа на базе Boeing-747, которая позволит ее испытательному аппарату Talon-A расширить лётные операции за пределы западного побережья США. Данная разработка позволяет Stratolaunch серьёзно увеличить географию территорий для проведения испытаний, демонстрируя возможности систем противоракетной обороны.

Испытания, о которых договорились в том числе специалисты по противоракетной обороне США, запланированы на четвертый квартал 2025 года. Основная суть этих летных испытаний направлена на проверку новых оборонительных технологий в отношении проблем современных гиперзвуковых угроз.

Генеральный директор компании Stratolaunch Закари Кревор в своём выступлении перед прессой выразил энтузиазм по поводу данного партнерства.

Эта миссия укрепит нашу национальную безопасность, позволяя быстро тестировать новые возможности противоракетной обороны, предназначенные для защиты от гиперзвуковых угроз.

- сказал президент Stratolaunch. Он отметил, что запуски Talon-A теперь могут осуществляться из любого аэропорта, способного принять Boeing-747.

Другая сторона в лице директора MDA по системам, целям и контрмерам Майкла Кризака, тоже признала стратегическую важность этого контракта.

Мы рады сотрудничать со Stratolaunch, чтобы протестировать наши оборонительные способности против потенциальных угроз.

— сказал он, подчеркнув важность и срочность решения проблемы меняющихся глобальных угроз.