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ТАСС

"Калашников" запатентовал "умный" прицел, ведущий огонь при наведении на цель

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"

Как показали исследования, эта разработка повышает вероятность поражения головной мишени с первого выстрела на дальности 300 м в 1,6 раза

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал компьютеризированную систему управления огнем с прицелом для стрелкового оружия. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, благодаря машинному обучению система автоматически обнаруживает цель и может вести огонь при наведении на нее.

Согласно тексту реферата к изобретению, стрельба может производиться пользователем как самостоятельно, так и при совмещении перекрестия прицела с отслеживаемой целью. "При невозможности выполнения процессов распознавания цели при осуществлении автоматизированной стрельбы выстрел производится в момент совпадения положения оружия с положением, при котором прицельная марка совпадала с целью", - уточняется в документе.

Прицельно-приборное оснащение системы включает в себя дальномерный модуль с баллистическим вычислителем и электронной метеостанцией, а также прицел с модулем распознавания образов. Последний выполняет обработку образов на основе математических моделей машинного обучения с заранее заданной библиотекой целей.

Кроме того, в запатентованную систему входит подствольный гранатомет с возможностью автоматизированной стрельбы. При этом авторы указали на модульный принцип изобретения. "Возможна оперативная замена модулей, изменение положения на стрелковом оружии, удаление или добавление модулей в зависимости от выполняемой задачи", - говорится в документе.

Авторы изобретения предусмотрели связь системы с комплексами разведки, управления и связи, а также с нашлемным монитором пользователя.

Отмечается, что разработка позволяет существенно повысить эффективность применения стрелкового оружия в различных метеоусловиях. Лабораторные и полевые испытания показали, что использование системы повышает вероятность поражения головной мишени с первого выстрела на дальности 300 м в 1,6 раза, грудной мишени - в 1,4 раза. 

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