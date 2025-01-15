ВВС Дании пополнились ещё тремя новыми американскими истребителями F-35

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Датские ВВС пополнились очередными новыми американскими истребителями пятого поколения F-35, три самолета приземлились на авиабазе Скридструп. Об этом сообщает Министерство обороны королевства.

Дания получила очередные три истребителя F-35 от США, доведя их общее количество до одиннадцати единиц. Формально на сегодняшний день на вооружении датских ВВС стоят 17 американских самолетов, но первые шесть остались в США на авиабазе Люк в Аризоне, на них проходят подготовку датские пилоты.

Истребители прибыли в Данию в понедельник, 13 января, вылетев с авиабазы Люк и долетев до авиабазы Скридструп в Дании с одной остановкой на Азорских островах.

Всего в период до 2026 года Дания получит на вооружение 27 истребителей F-35A, все они будут базироваться на авиабазе Скридструп, где создана специальная инфраструктура. Планируется, что состояние полной боевой готовности F-35 ВВС Дании достигнут в 2027 году.

Дания является одной из стран, участвующей в разработке F-35 с 1997 года, датские предприятия участвуют в производстве компонентов для истребителя. В 2017 году парламент страны одобрил закупку 27 истребителей F-35, хотя США пытались навязать Дании закупку большего числа самолетов.

В ВВС новые F-35 должны заменить парк устаревших истребителей F-16 в количестве 30 единиц, которые будут выведены из эксплуатации к 2024 году.