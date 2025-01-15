Войти
ТАСС

Расчеты БПЛА "СКАТ 350 М" вскрыли пункты дислокации ВСУ в курском приграничье

206
0
0
СКАТ 350М
СКАТ 350М.
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Координаты были переданы командованию, после чего по ним нанесла удар артиллерия, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчеты беспилотных летательных аппаратов "СКАТ 350 М" группировки войск "Север" вскрыли пункты временной дислокации и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты современных БПЛА "СКАТ 350 М" отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" вскрыли пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - сказали в военном ведомстве.

МО РФ поделилось кадрами боевой работы операторов беспилотника. "В этот раз в ходе боевой работы расчет БПЛА выявил два бронетранспортера ВСУ, выгружавших пехоту для ротации на позициях. После анализа полученных разведданных координаты целей были переданы командованию, и по ним отработала артиллерия. Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что артиллеристы группировки войск "Север" в тесном взаимодействии с военнослужащими роты беспилотных летательных аппаратов отдельной гвардейской мотострелковой бригады "ежедневно наносят ощутимый урон живой силе и боевой технике ВСУ в приграничном районе Курской области".

Кроме того, в ведомстве рассказали, что расчеты БПЛА "СКАТ 350М" в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими подразделениями. "СКАТ 350 М предназначен для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах, точного наведения российских средств поражения на объекты противника. Беспилотники хорошо себя зарекомендовали и в настоящее время применяются по всей линии боевого соприкосновения", - отметили в МО РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 05:32
  • 6991
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 05:27
  • 136
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»