Расчеты БПЛА "СКАТ 350 М" вскрыли пункты дислокации ВСУ в курском приграничье

Координаты были переданы командованию, после чего по ним нанесла удар артиллерия, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Расчеты беспилотных летательных аппаратов "СКАТ 350 М" группировки войск "Север" вскрыли пункты временной дислокации и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты современных БПЛА "СКАТ 350 М" отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" вскрыли пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - сказали в военном ведомстве.

МО РФ поделилось кадрами боевой работы операторов беспилотника. "В этот раз в ходе боевой работы расчет БПЛА выявил два бронетранспортера ВСУ, выгружавших пехоту для ротации на позициях. После анализа полученных разведданных координаты целей были переданы командованию, и по ним отработала артиллерия. Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что артиллеристы группировки войск "Север" в тесном взаимодействии с военнослужащими роты беспилотных летательных аппаратов отдельной гвардейской мотострелковой бригады "ежедневно наносят ощутимый урон живой силе и боевой технике ВСУ в приграничном районе Курской области".

Кроме того, в ведомстве рассказали, что расчеты БПЛА "СКАТ 350М" в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими подразделениями. "СКАТ 350 М предназначен для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах, точного наведения российских средств поражения на объекты противника. Беспилотники хорошо себя зарекомендовали и в настоящее время применяются по всей линии боевого соприкосновения", - отметили в МО РФ.