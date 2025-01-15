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Вестник Мордовии

Т-62М для СВО: чем они превосходят "афганские" варианты танка

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Наряду с модернизированными Т-72Б3М, Т-80БВМ, а также Т-90М в специальной военной операции задействованы и прошедшие обновление легендарные Т-62М.

Даже внешне эти танки отличаются от известного "афганского" варианта 80-х годов. Так, на них установлена динамическая защита "Контакт-1". Ее уж точно не жалели - контейнеры можно увидеть на бортах, верхней и нижней лобовых деталях корпуса, они смонтированы на крыше башни, на ее кормовых частях. Здесь же, кстати, имеются и решетчатые кумулятивные экраны.

Если раньше применялся инфракрасный ночной прицел с ограниченными возможностями, то сейчас стрельбу 115-мм пушки и спаренного 7,62-мм пулемета облегчает тепловизионная камера, значительно повысившая характеристики точности.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На большинстве старых машин имелись двигатели В-55У мощностью 620 лошадиных сил, на новых - 690-сильные В-46-5М. В результате 40-тонная машина не потеряла в скорости и может по шоссе разгоняться до 50 километров в час. Запас хода по топливу - 500 километров.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
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