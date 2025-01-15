Зеленский в беседе с Макроном поднял тему размещения западных войск на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре) вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским перед рабочим ужином в Елисейском дворце в Париже, 8 февраля 2023 года.

Также стороны обсудили вооруженные пакеты для Киева, сообщил Владимир Зеленский

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в очередной раз поднял вопрос размещения контингентов западных войск на территории Украины.

"Говорил сегодня с президентом Франции [Эмманюэлем Макроном]. Довольно долгий и подробный разговор. Мы обсудили оборонную поддержку, различные формы, вооруженные пакеты для Украины. Мы обсудили инвестиции в закупку снарядов для Украины. Также - вопрос размещения контингентов партнеров и подготовку наших военных", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

В декабре Зеленский в ходе своего визита в Брюссель встречался с Эмманюэлем Макроном и также обсуждал размещение западных войск на Украине. Тогда Зеленский заявил, что он поддерживает "старую идею" французского президента, однако не стал раскрывать деталей добавив, что "это непростой процесс, есть риски".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников сообщало, что европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента, численность которого может составить до 100 тыс. военнослужащих. Также агентство информировало, что возможность размещения европейских военных на украинской территории обсуждали на встрече в Варшаве Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. В ноябре Макрон обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщали, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии. Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.