Собачья забота: Началось производство легких бронежилетов для служебных животных

Изделие может остановить пулю из пистолета, нож или осколок

Производство штурмовых бронежилетов для собак налажено в Казани. В отличие от саперных эти изделия менее громоздкие, что позволяет животному сохранить высокую подвижность. Бронежилет может остановить пулю из пистолета, нож или осколок. К нему прилагаются поводок, специальная сумка кинолога и другие аксессуары. Эксперты отмечают, что легкие бронежилеты собакам в зоне СВО необходимы, так как они нередко занимаются переноской грузов, охраной важных объектов или позиций на передовой или в ближнем тылу.

Броня для собак

Бронежилеты для собак изготовлены так, чтобы максимально сохранить подвижность, но в то же время закрыть все жизненно важные органы. В отличие от изделий, которые производят для псов-саперов, новинка менее громоздкая, что позволяет четвероногим оставаться максимально мобильными и быстрыми. Небольшой вес изделия позволяет животному дольше сохранить силу и не уставать, рассказали «Известиям» в компании-производителе «БПР Ярл».

По словам производителей, первые бронежилеты изготавливались для кинологической службы одной из силовых структур.

При этом изделия максимально универсальны — они подходят для большинства собак весом от 15 до 30 кг. Варьировать размер брони позволяют текстильные застежки-липучки.

— Бронезащита изделия класса БР-1 позволяет остановить пулю из пистолета, нож, осколок, — рассказал «Известиям» директор группы компаний «БПР Ярл» Артем Ивлев. — Внешний слой — износостойкая ткань кордура-1000. Для фиксации и подгонки изделия также используются мощные пряжки — их не разгрызешь и не разобьешь.

Фото: предоставлено компанией «Ярл» Источник изображения: iz.ru

В комплекте с бронежилетом идет сумка кинолога, в которую уложены шлейка, регулируемый по объему ошейник, два поводка, один из которых с амортизирующей резинкой. Есть и кошелек для кормления, куда кинолог может положить еду для своего питомца, салфетки и другие нужные вещи.

Изделия уже опробованы в зоне проведения специальной военной операции.

— Бронежилеты уже поставляются туда, — отметил Артем Ивлев. — Они уже спасают жизни собак. У нас много благодарностей от руководства Херсонской области.

Источник изображения: Фото: предоставлено компанией «Ярл»

От оснащения служебных собак зависят и человеческие жизни, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— В частности, они обнаруживают взрывчатые вещества перед тем, как по дороге пойдут наши военнослужащие, — уточнил он. — Стоимость обучения собак весьма высока, да и сама подготовка — небыстрый процесс. Конечно, им нужна индивидуальная защита. Каждая потеря четвероногого бойца существенна, ее не так легко восполнить. А собака сама по себе достаточно уязвима. Так, если рядом с ней разорвется снаряд, то ее может зацепить осколками и тяжело ранить. В таком случае бронежилет, конечно же, поможет. Поэтому если их начнут выпускать на промышленном уровне, то эти изделия найдут свою нишу.

— Безусловно, правильно спроектированный с учетом всех норм бронежилет способен сохранить жизнь как человеку, так и собаке. Беречь жизни четвероногих бойцов, однозначно, необходимо, — рассказал «Известиям» владелец компании по производству средств индивидуальной бронезащиты «БронеЁж» Савва Бурлингас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

В зоне боевых действий и в ближайшем тылу собак, как правило, используют для разминирования, охраны важных объектов или опорных пунктов, а также для переноски грузов, рассказали опрошенные «Известиями» специалисты по дрессировке служебных собак. У четвероногих саперов есть тяжелые бронежилеты, закрывающие большую часть тела.

Более легкие изделия пригодятся собакам, занимающимся переноской грузов или охраной, отметили специалисты, там нужна сочетаемость защиты и возможности быстро передвигаться.

— Собак как камикадзе или для непосредственных атак на противника не используют, — рассказал один из кинологов. — В схватке с солдатом, который вооружен автоматом, у нее нет шансов. Она просто не добежит до противника. Зато их часто используют для переноски грузов — собаки могут нести до 15 кг, что помогает снабжать передовые части или отдельных стрелков там, где человеку трудно пройти. Также четвероногие хорошо себя зарекомендовали при защите объектов. Они первые поднимают тревогу в случае опасности. Безусловно, такая работа необходима — она помогает спасать жизни людей.

Фото: предоставлено компанией «Ярл» Источник изображения: iz.ru

Кинологи также отметили, что при выполнении таких задач животные находятся в зоне, где ведутся обстрелы из минометов и артиллерии, действуют тактические дроны-камикадзе, и в этом случае бронежилет просто необходим.

— Важна защита от осколков, — отметил один из кинологов. — Не секрет, что сейчас от них больше всего ранений.

Ранее «Известия» писали, что в зоне СВО собаки — первые помощники при разминировании зданий и промышленных площадок. Животные научены распознавать тротил, гексоген, порох, другие взрывчатые вещества. Саперы отмечают, что собаки, несмотря на современные технологии, до сих пор являются наиболее эффективным инструментом по поиску взрывоопасных веществ.

На все случаи жизни

СВО дала толчок в разработке индивидуальной защиты бойцов. В частности, в России был разработан бронежилет для женщин. Комплект из жилета, противоосколочных пакетов и плит класса защиты БР-5 весит около 7,5 кг.

Он выполнен с учетом анатомических особенностей женского тела, то есть имеет особый крой в районе груди и увеличенную по длине переднюю панель. Также он получил специальную конструкцию боковых крыльев передней панели, которая обеспечивает защиту с учетом того, что у женщин плитник в районе груди к телу прилегает неплотно.

Бронежилеты уже опробованы в зоне СВО. Особенно они востребованы среди женщин-медиков, которые спасают людей на передовой, — им нередко приходится вывозить раненых в тыл из-под огня.

Бронежилет «Бор-М» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Другой новый бронежилет «Бор-М» позволяет бойцу держаться на воде. Положительную плавучесть ему придает баллистический пакет и амортизационный демпфер из легких материалов. При этом основные характеристики бронежилета от этого не ухудшаются — он может защитить от автоматной или пулеметной пули. Класс защиты жилета — БР-4.

Конструкция «Бор-М» не стесняет движений, позволяет носить боевые пояса, передвигаться в автомобиле и выполнять любые физические действия.

Бронежилеты уже используются в войсках — их поставляют туда волонтеры, также они закупаются бойцами самостоятельно.

Богдан Степовой

Юлия Леонова