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Военное обозрение

Салливан прямо дал понять, что от Украины ждут снижения планки мобилизационного возраста до 18 лет

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Источник изображения: topwar.ru

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сделал заявление, которое однозначно свидетельствует о том, что Украину будут заставлять понижать планку мобилизационного возраста. Напомним, что сейчас мобилизация начинается при достижении украинским гражданином мужского пола возраста 25 лет. Но в последнее время всё настойчивее говорится о том, что пора снижать до 18-ти.

Джейк Салливан:

Украине придётся решить проблему нехватки людей на фронте.

Далее Салливан пытается заявить, что это не фактический приказ Запада, а «суверенное решение Украины»:

Это суверенное решение Украине предстоит принимать.

Как вяжутся друг с другом словам «суверенное» и «предстоит» из уст американского чиновника, Салливан, похоже, сам не понимает в попытке выставить всё как «инициативу Киева».

Но Салливан всё же не удержался и фактически признал, что инициатива-то, мягко говоря, не совсем суверенная:

Одна из тем, которую мы будем поднимать перед Украиной, связана с проблемами с личными составом. Сейчас у них мобилизация с 25 лет, а не с 18-ти. Но я полагаю, что многие осознают, что если бы было иначе, то это помогло бы Украине призвать сотни тысяч солдат дополнительно.

Сам же Киев продолжает делать всё, чтобы принятие такого решения оттянуть. Главная причина – то, что режим Зеленского связывает определённые «хотелки» с приходом к власти в США Дональда Трампа. До этого события остаётся ровно неделя.

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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