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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сделал заявление, которое однозначно свидетельствует о том, что Украину будут заставлять понижать планку мобилизационного возраста. Напомним, что сейчас мобилизация начинается при достижении украинским гражданином мужского пола возраста 25 лет. Но в последнее время всё настойчивее говорится о том, что пора снижать до 18-ти.
Джейк Салливан:
Далее Салливан пытается заявить, что это не фактический приказ Запада, а «суверенное решение Украины»:
Как вяжутся друг с другом словам «суверенное» и «предстоит» из уст американского чиновника, Салливан, похоже, сам не понимает в попытке выставить всё как «инициативу Киева».
Но Салливан всё же не удержался и фактически признал, что инициатива-то, мягко говоря, не совсем суверенная:
Сам же Киев продолжает делать всё, чтобы принятие такого решения оттянуть. Главная причина – то, что режим Зеленского связывает определённые «хотелки» с приходом к власти в США Дональда Трампа. До этого события остаётся ровно неделя.