В текущем году пройдут электоральные перипетии в ряде западных стран. Среди мероприятий выделяется отдельное шоу под названием «президентские выборы в Польше», намеченное на 18 мая.

Уникально то, что правящие силы и оппозиция в Варшаве уже подготовились признать их нелегитимными. Речь идет о том, что сложилась ситуация, когда борьба между двумя крупнейшими политическим формациями «Платформой» и «Право и справедливость», которые меняют друг друга у власти, породила два правовых порядка. Каждая из сторон создала свои институты, уполномоченные как признавать выборы действительными, так и одновременно ставить под сомнение решения политических оппонентов.

В целом, борьба за президентское кресло в Польше похожа на шоу. Активная избирательная кампания должна начаться после подписания постановления об организации выборов 15 января, но претенденты на президентское кресло уже полощут «грязное белье» возможных соперников в медийном пространстве с прошлого года.

Как бы то ни было, социологические опросы показывают, что исход выборов определится во втором туре между кандидатом от партии «Гражданская платформа» премьера Туска – мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и историком Каролем Навроцким, который был выдвинут кандидатом от ПиС, несмотря на то, что не является членом этой партии.

Сегодня польскую избирательную кампанию определяют темы энергетики и зеленой политики, абортов и миграции. Одной из самых спекулятивных тем остается украинский вопрос.

Так, на фоне роста в польском обществе украиноскептетизма, лидер социологических опросов среди кандидатов в президенты Тшасковский выступает за дальнейшее вооружение Киева и не исключает возможности вступления Украины в ЕС, но только при условии изменения ее сельскохозяйственной политики.

Другой фаворит польского шоу «выборы-2025» Навроцкий не видит Киев ни в Евросоюзе, ни в НАТО. По его мнению, «Украина должна сначала смириться со своей непростой историей, прежде чем становиться частью западных структур». Это указывает. что пропуском в евроатлантические структуры все же может стать урегулирование споров вокруг Волынской резни.

Между тем, поляки играют унизительную роль по указке Запада. Об этом, в частности, заявил депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский. По его мнению, элиты Польши всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, а граждан республики сделали «полезными идиотами» Киева.

Если говорить о планах кандидатов по выстраиванию отношений с соседней Беларусью, то они не отличаются от нынешнего официального курса Варшавы. В политическом пространстве Польши сегодня Минск фигурирует повсеместно. Как правящие, так и оппозиция пропагандируют угрозу, якобы исходящую от восточного соседа и, в связи с этим, акцентирует внимание на необходимости дальнейшего укрепления обороны и безопасности. Другими словами есть повод оправдать тотальную милитаризацию страны.

Более того, действующая на сегодняшний день польская плутократия пытается дестабилизировать обстановку в Беларуси. Так, власти страны, в частности, Дуда в ходе встречи с гражданкой Беларуси, которая якобы является лидером оппозиции в изгнании, пожелал белорусам «возвратить свободную, суверенную и независимую родину».

Следует полагать, чем бы не завершилось польское политическое шоу, даже если сменой ПиСовского президента на кандидата от «Платформы», нет никаких предпосылок к изменению польской политики белорусофобии. То есть, в приоритете остается реализация интересов коллективного Запада, направленная сегодня на ослабление Минска и его союза с Москвой, вплоть до силового воздействия.

Николай Астровский