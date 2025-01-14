Решение «Росэлектроники» для управления инженерными системами вошло в реестр отечественного ПО

SCADA-система на основе промышленного интернета вещей позволит заменить импортные аналоги

Решение холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех для управления инженерными системами вошло в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. SCADA-система на основе промышленного интернета вещей позволит заменить импортные аналоги, в том числе разработанные Siemens, Huawei и другими зарубежными компаниями.

Программный модуль SCADA отвечает за автоматизированный дистанционный контроль инженерных систем объекта, централизованное оперативное управление технологическими процессами, взаимодействие инженерных систем между собой, а также с комплексом систем безопасности и пожарной сигнализации. Приложение разработано специалистами НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» на базе отечественной платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok в рамках особо значимого проекта индустриального центра компетенции «Строительство».

Модуль IIoT.Istok SCADA выполняет автоматический сбор, обработку, резервирование данных с различных устройств управления инженерными системами и оборудованием с последующей визуализацией и оповещением инженеров по эксплуатации. Как часть платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok модуль использует «Озеро данных» (Data lake) — хранилище, в котором собрана неструктурированная информация любых форматов из разных источников. Сбор больших данных и их анализ позволяет выявлять тренды в загрузке оборудования, определять влияние косвенных и долгосрочных факторов и корректировать производственные процессы.

«Платформа промышленного интернета вещей IIoT.Istok уже входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России, теперь в него включен и наш модуль SCADA. Эта разработка способна в перспективе заменить специализированное иностранное ПО, в том числе продукты таких разработчиков, как Siemens, Schneider Electric, Huawei, Fibaro, Autodesk, Ecodomu, Genesis на объектах гражданского и промышленного строительства», — рассказал директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталий Александров.