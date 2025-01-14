"Начало третьей мировой": грозит ли Калининграду нападение?

Полковник Ходаренок: решение о вторжении в Калининград могут принять только США

В Госдуме заявили о росте активности польской армии у границ Калининградской области: войска и техника НАТО двигаются по территории Польши у западных рубежей России. Может ли Варшава готовить нападение на Калининград и к чему приведет вторжение НАТО на российскую территорию - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о передвижении войск и техники НАТО по территории Польши вблизи Калининградской области. По его словам, натовские танки находятся в 50 км от российской границы.

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас. Все это вдоль границ России, а поскольку Польша граничит только с Калининградской областью, куда еще это идет? На запад. На западе мы. Мы западнее Варшавы», - высказался Колесник в интервью «Ленте.ру».

Напряженность вокруг Калининградской области сопровождается разного рода заявлениями политиков ряда восточноевропейских стран, отнюдь не способствующих стабилизации обстановки в регионе. К примеру, не так давно президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград «исторически литовским городом Караляучюсом».

Удачный момент?

Возникает вполне логичный вопрос: подобные действия со стороны Варшавы - это плановые мероприятия по тренировке вооруженных сил или подготовка к вторжению в Калининградскую область? Тем более в Польше неоднократно раздавались призывы демилитаризовать российский регион.

Чисто гипотетически обстановка для решения "калининградской проблемы" военным путем более чем благоприятная: Вооруженные силы России заняты в специальной военной операции, соотношение сил и средств сторон, казалось бы, в пользу Польши. Однако в этом деле есть ряд важных моментов, на которых непременно следует остановиться.

Разумеется, можно долго перебирать количество танков, орудий и самолетов у возможных участников конфликта и сравнивать их тактико-технические характеристики. Но здесь лучше смотреть на дело в целом.

Польша (равно как и карликовые государства Прибалтики, с редким усердием ратующие за самые агрессивные действия по отношению к России в целом и к Калининградской области в частности) - член НАТО. Самостоятельно развязать военные действия Варшава, согласно своему статусу государства - участника Североатлантического альянса, не в состоянии.

Не следует забывать, что польские вооруженные силы находятся в оперативном подчинении Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО (ОВС НАТО) в Европе (SACEUR). Этот пост традиционно занимает один из представителей высшего командного состава Вооруженных сил США, он же руководит и Европейским командованием ВС США. Сегодня командующим SACEUR является генерал ВС США Кристофер Г. Каволи.

Следовательно, решение о вторжении в Калининградскую область должно быть принято руководством НАТО, то есть президентом США. Какая-либо самостоятельность Варшавы, а уж тем более лоскутных балтийских стран, в подобных вопросах исключается по определению.

Перерастет в третью мировую

Наступательная операция ОВС НАТО в Калининградской области означала бы начало большой европейской войны, практически в считанные часы перерастающей в третью мировую с применением всех видов оружия массового поражения и обменом массированными ракетно-ядерными ударами. И в каком бы припадке русофобии не находились генералы и политики в Польше и странах Балтии, они все-таки должны это отчетливо осознавать.

Даже если бы война с Россией началась с применением только обычных средств поражения - надо еще посмотреть, насколько к ней готов сейчас коллективный Запад. Подобные военные действия означают стратегическое (то есть проведение в полном объеме мобилизационных мероприятий) и оперативное развертывание войск, сил и средств. Признаков этого на сопредельных территориях пока не наблюдается.

Да и большой вопрос, начнут ли с объявлением мобилизации стройными колоннами прибывать на призывные пункты для последующей отправки на Восточный фронт бельгийцы, французы, голландцы и прочие представители европейских стран.

Самое главное - во имя чего им гореть в ядерном пламени на территории России? В целях демилитаризации Калининградской области? Подобными лозунгами личный состав любой армии не воодушевить.

К тому же ведение интенсивных боевых действий на европейском континенте неизбежно приведет к радиоактивному и химическому заражению местности в результате разрушения АЭС, объектов химического производства и хранения радиационных и химических веществ. И это только в случае применения конвенционального оружия.

А уж с переходом к ядерному, тем более стратегическому, последствия для воюющих сторон и даже для других государств, не принимающих непосредственного участия конфликте, будут просто катастрофические. И к тому же налицо будет прогрессирующее нарастание потерь в результате воздействия вторичных факторов.

Да и, по большому счету, никакой заинтересованности в большой европейской войне в Вашингтоне, определяющем направление течения европейской военно-политической мысли, сейчас нет.

А Польше надо прекратить провокационные военные упражнения возле российской границы. Да и в целом: США давно пора отобрать спички у некоторых восточноевропейских стран, еще со Смутного времени мечтающих о военном реванше.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок