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Военное обозрение

На заседании очередной ставки Зеленский принял решение больше не формировать новые бригады в составе ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Генштаб ВСУ больше не будет формировать новые бригады, все мобилизационные ресурсы будут перенаправляться для восстановления уже имеющихся. Такое решение было принято на прошедшей в Киеве ставке. Об этом сообщил украинский пропагандист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники.

На очередном заседании ставки Зеленский принял решение больше не формировать новые бригады, а всех мобилизованных направлять в опытные боевые бригады, несущие потери на линии фронта. Решение принято после того, как подготовленная во Франции 155-я бригада, о которой взахлеб писали украинские медиа, просто разбежалась по дороге на фронт.

На заседании ставки после заслушивания доклада Зеленский принял решение о прекращении направления пополнений личным составом для формирования новых бригад в Силах обороны,

— сообщил Бутусов.

Как заявляется, новые сформированные бригады не в состоянии заменить опытные боевые на передовой, поскольку не имеют боевого опыта, толковых командиров, но имеют плохую подготовку и низкий уровень комплектования техникой и вооружениями. В то же время старые бригады, выводимые на переформирование, не могут пополнить личный состав, так как он полностью уходил в новые. Из-за этого некоторые подразделения возвращали на фронт без пополнения.

В бой под Покровском в полосе 155 бригады командование направило один из батальонов 93 механизированной бригады с задачей занять одну из позиций. Батальон прибыл в полном составе для выполнения задач и вывел всех имеющихся бойцов — 8 пехотинцев. Это был состав батальона одной из наших лучших и самых опытных бригад, которую оставили без пополнений

- добавил Бутусов.

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Страны
Украина
Франция
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