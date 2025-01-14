Литва планирует потратить на оборону в 2025г около 4% от ВВП

Минск. 13 января. ИНТЕРФАКС - В Литве на нужды обороны в 2025 году планируется направить около 4% ВВП, заявила в понедельник министр национальной обороны Довиле Шакалене.

"Быстрое увеличение оборонного бюджета союзников по НАТО и устойчивая поддержка Украины является вопросом национальной безопасности для всех нас. Литва это понимает... Мы планируем потратить почти 4% ВВП на оборону уже в этом году", - сказала глава Минобороны Литвы, которую цитирует пресс-служба ведомства.

Шакалене отметила, что Литва является крупнейшим покупателем американского оружия в странах Балтии. "Наши приобретения в США оцениваются в $1,3 млрд и составляют почти 20% всех наших приобретений (в сфере вооружений)", - уточнила она.

"США последовательно поддерживают развитие нашего военного потенциала. 1 доллар американской помощи возвращается как 3 доллара прямых инвестиций в закупку оружия американского производства", - добавила литовский министр.