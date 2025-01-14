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ТАСС

NYT: в ВСУ признали, что попытки контратаки в Курской области провалились

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© Nikoletta Stoyanova/ Getty Images
© Nikoletta Stoyanova/ Getty Images.
Источник изображения: © Nikoletta Stoyanova/ Getty Images

Собеседники газеты отметили, что ВС РФ начали применять новые БПЛА

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. ВС РФ сорвали попытки контратаки украинской армии в Курской области. Об этом газете The New York Times сообщили военнослужащие ВСУ, причастные к террористическим вылазкам в российском приграничье.

Как отмечает издание, об интенсивности боев в Курской области "можно судить по дороге, ведущей к границе с Россией: вереница танков, бронетранспортеров и других транспортных средств растянулась вдоль дороги с уничтоженной и взорванной техникой" украинских вооруженных сил.

Собеседники газеты заявили о непрекращающихся атаках российских беспилотников, отметив, что ВС РФ начали применять новые БПЛА с управлением через оптоволоконный кабель и дальностью полета свыше 16 км.

По данным Минобороны РФ, ВСУ с 5 января предприняли несколько неудачных попыток контратаковать ВС РФ с целью остановить наступление российских войск на курском направлении. Только за сутки 6 января потери украинских военных составили до 485 военнослужащих. Всего за время контратаки в плен сдались 26 украинских боевиков, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 51 тыс. военнослужащих и 297 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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