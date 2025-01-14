Попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию "Русская" является продолжением линии энергетического терроризма, считает пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Киевский режим придерживается линии на энергетический терроризм под кураторством своих "заокеанских друзей", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку атаки на компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края.

"Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно", - сказал представитель Кремля.