Глава МИД Венгрии: атака на «Турецкий поток» равнозначна посягательству на суверенитет использующих его стран

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал недавнюю попытку киевского режима совершить атаку на инфраструктуру российского газопровода «Турецкий поток». Со слов дипломата, данные действия равнозначны посягательству на суверенитет использующих его стран.

Напомним, что в Минобороны РФ сообщили о попытке воздушной атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая произошла 11 января. Для нанесения ущерба инфраструктуре российского газопровода противник задействовал девять БПЛА. Все цели были уничтожены расчетами ПВО, однако обломки одного из дронов повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. Все неполадки были быстро устранены.

Стоит отметить, что вышеупомянутая компрессорная станция выступает ключевым звеном в системе подачи газа по магистрали «Турецкий поток». В то же время основными получателями сырья по данному газопроводу выступают Венгрия и Сербия.

Напомним, что после прекращения транзита через Украину «Турецкий поток» является единственной магистралью, по которой в Европу поступает российский газ. При этом на фоне сокращения наших поставок из-за позиции Киева западные эксперты предрекли серьезный дефицит на энергетическом рынке, который может нанести удар по экономикам развивающихся стран.