В Китае построили модернизированный эсминец класса "Тип-055"

Девятый китайский эсминец класса "Тип-055", построенный по усовершенствованному проекту, готовится к первому этапу испытаний в море. Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на публикации в местных соцсетях.

Напомним, что первая партия эсминцев "Тип-055" насчитывает восемь кораблей. Их построили по четыре единицы на верфях в Цзяннане и в Даляне. Головной эсминец "Наньчан" (бортовой номер – 101) пополнил состав ВМС Народно-освободительной армии Китая в январе 2020 года. Восьмой по счету "Саньян" (108) ввели в строй весной 2023 года.

Девятый эсминец класса "Тип-055", Китай Navy Recognition

О начале постройки девятого корабля серии не сообщалось. Известно, что его спустили на воду в конце 2023 года. Еще один эсминец спустили на воду в мае 2024 года на предприятии Dalian Shipbuilding в Даляне.

Наблюдатели отмечают, что корабли второй партии класса "Тип-055" получили некоторые усовершенствования дизайна надстройки. В частности, увеличилась площадь остекления, что должно улучшить ситуационную осведомленность экипажа.

Основное предназначение эсминцев "Тип-055" – сопровождение авианосных ударных групп. Они действуют аналогично тому, как ВМС США используют крейсеры класса "Тикондерога" в качестве командных пунктов корабельных отрядов.

В Китае эсминцы класса "Тип-055" относят к четвертому поколению. По своим размерам, с водоизмещением около 13 тысяч тонн, они уступают только американским эсминцам типа "Зумвальт" (водоизмещение – 14,5 тысячи тонн), но превосходят эсминцы типа "Арли Бёрк" и крейсеры "Тикондерога".

Длина эсминцев класса "Тип-055" – 183 метра, ширина – 20 метров, осадка – 6,6 метра. Оснащенные четырьмя газовыми турбинами QC-280 мощностью 28 МВт, эти корабли развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – более 300 человек.

Оснащение кораблей включает установки вертикального пуска на 112 ячеек, что больше, чем у американских эсминцев типа "Арли Бёрк" с 96 ячейками.

Эсминцы "Тип-055" вооружаются зенитными ракетами HQ-9B с радиусом действия до 200 км и перспективными ЗУР HQ-26 (аналог американских SM-3), противокорабельными ракетами YJ-18A (аналог российских "Калибров"). Предположительно, в арсенал включены и противолодочные ракеты YU-8A. Также корабли оснащают полностью автоматической 130-мм артустановкой H/PJ-38, четырьмя 30-мм зенитными арткомплексами H/PJ-11, зенитно-ракетными комплексами HQ-10 ближнего действия и торпедами.

По открытым данным, ВМС Китая намерены принять на вооружение вторую партию эсминцев "Тип-055" в таком же количестве восьми единиц.