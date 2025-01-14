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ЦАМТО

Сербия стала заказчиком израильских РСЗО PULS

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Боевая машина многоцелевой мультикалиберной ракетной системы Elbit Systems PULS на автомобильном шасси Tatra (6x6). В транспортно-пусковых контейнерах размещаются по четыре высокоточные оперативно-тактические ракеты EXTRA (c) Elbit Systems
Боевая машина многоцелевой мультикалиберной ракетной системы Elbit Systems PULS на автомобильном шасси Tatra (6x6). В транспортно-пусковых контейнерах размещаются по четыре высокоточные оперативно-тактические ракеты EXTRA (c) Elbit Systems.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 13 января. Сербия стала покупателем реактивных систем залпового огня PULS и БЛА "Гермес-900", о продаже которых неназванному заказчику израильская компания Elbit Systems объявила в конце 2024 года.

В ноябре 2024 года Elbit Systems заключила контракт на поставку в неназванную европейскую страну РСЗО PULS (Precise & Universal Launching System) и БЛА "Гермес-900" общей стоимостью 335 млн. долл. Контракты будут выполняться в течение трех с половиной лет.

Вслед за сообщением израильской компании президент Сербии Александр Вучич объявил о подписании соглашения на поставку "самых мощных артиллерийских систем в мире", превышающих по возможностям РСЗО HIMARS, которые намерена закупить в США соседняя Хорватия. Кроме того, было объявлено о приобретении одних из "самых современных" в мире БЛА. А.Вучич не раскрыл типы и количество заказанных систем вооружения.

Израильская газета Haaretz 1 января 2025 года подтвердила, что объявленный Elbit Systems заказ размещен Сербией. Покупка произведена в контексте потепления израильско-сербских отношений, которое, в частности, привело к взаимным продажам оружия. Примечательно, что развитию двустороннего сотрудничества не помешал факт признания Израилем Косово в феврале 2021 года.

Закупка израильских РСЗО для ВС Сербии не вполне понятна. В настоящее время на вооружение уже принимаются РСЗО LRSVM "Тамнава" национальной разработки, позволяющие поражать цели реактивными снарядами калибра 122 и 267 мм на дальностях до 50 и 70 км, соответственно. Можно предположить, что командование ВС Сербии, в первую очередь, интересуют входящие в боекомплект PULS ракеты большой дальности – 306-мм тактическая ракета Extra с дальностью полета до 150 км и 370-мм ОТР Predator Hawk с дальность полета до 300 км.

К настоящему моменту РСЗО PULS уже выбрали Дания, Германия, Нидерланды и Испания. Конкретная конфигурация систем PULS для ВС Сербии не разглашается.

Закупаемый многоцелевой БЛА "Гермес-900" максимальной взлетной массой 1180 кг, несмотря на высокие характеристики, может применяться для различных задач в мирное время, но является "хорошей" целью в условиях конфликта в насыщенной средствами ПВО Европе.

Как сообщал ЦАМТО, в базовой версии РСЗО PULS размещается на шасси с колесной формулой 6х6 и обеспечивает транспортировку двух ТПК, в каждом из которых находятся 18 ед. 122-мм РС AccuLAR (дальность стрельбы до 40 км) или десять 160-мм РС (дальность пуска до 45 км) в каждом. Возможно оснащение четырьмя 306-мм тактическими ракетами Extra с дальностью пуска до 150 км или двумя 370-мм ОТР Predator Hawk с дальность пуска до 300 км. Потенциально возможен запуск барражирующих боеприпасов, включая разработанные Elbit Systems "СкайСтрайкер".

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