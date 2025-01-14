Писториус передал украинской стороне первую САУ типа RCH 155

Всего власти ФРГ планируют передать Украине 54 таких самоходных артиллерийских установок

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Церемония, которую транслировал телеканал Welt, прошла в Касселе, где оборонный концерн KNDS производит эти боевые системы.

"Это сигнал о том, что Украина может на нас положиться", - заявил Писториус. Всего власти ФРГ планируют передать Киеву 54 таких САУ. Шесть первых установок пока останутся в Германии, на них будут проходить обучение украинские военнослужащие.

САУ RCH 155, по данным KNDS, считается "одной из самых современных" подобных установок. Для ее обслуживания достаточно два человека. При этом имеется возможность удаленного управления орудийной башней с пушкой 155 мм. Позже такие установки должны поступить в Бундесвер.

12 января Писториус сообщил, что его ведомство подготовило новый пакет военной помощи Киеву, который сейчас проходит процедуру согласования в правительстве. Ранее журнал Der Spiegel сообщал о том, что в подготовленный Минобороны список вооружений вошли еще три системы ПВО IRIS-T, включая снаряды, ракеты для Patriot, 10 САУ и боеприпасы.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд , что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.