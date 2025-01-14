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Flotprom

ТАСС: на крейсере "Адмирал Нахимов" запустили ядерные реакторы

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Физический пуск ядерных реакторов осуществлен на тяжелом атомном ракетном крейсере проекта 11442М "Адмирал Нахимов", проходящем модернизацию на "Севмаше". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море. Завершена также операция по размагничиванию корабля", – сказал он.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"

Севмаш


Он отметил, что физический пуск реактора не означает завершение ремонта и модернизации крейсера, "а свидетельствует о том, что ядерная энергетическая установка готова к функционированию с максимальной мощностью".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее агентство сообщало, что физический пуск двух атомных реакторов "Адмирала Нахимова" планируется провести до завершения 2024 года.

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров типа "Орлан" (проекты 1144 и 11442). Его вывели из боевого состава флота в 1997 году. Контракт на ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" стороны подписали в 2013 году.

Сроки завершения работ неоднократно переносили: сначала на 2020-й, потом – на 2021 год. В августе 2020 года крейсер перевели из наливного бассейна к достроечной набережной. Возвращение корабля в строй планировали на 2022 год, но осенью 2021 года стало известно, что крейсер не выйдет на испытания раньше 2023 года.

В июне 2024 года, во время Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте, источник ТАСС сообщил, что "Адмирал Нахимов" приступит к ходовым испытаниям в 2025 году.

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Севмаш
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1144 Орлан
2020-й год
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