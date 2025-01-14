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Военное обозрение

Министр экономики Армении: Ереван не рассматривает вопрос о выходе из ЕАЭС

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе своей пресс-конференции глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Министр отметил, что Армении необходимо поддерживать и развивать отношения с самими разными международными структурами, включая и ЕАЭС, чтобы сильно не зависеть от какого-либо одного образования.

Мы не хотим ничем заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми, а независимость означает, что вы не зависите от одной страны, а зависите от всех и все зависят от вас. Нам нужно стать страной, где если с нами что-то случится, что-то случится и с экономиками других стран. И тогда с нами ничего не случится

- сказал Папоян.

После фактического поражения Армении в войне с Азербайджаном за Карабах отношения между Ереваном и Москвой охладели. Армянские власти все больше стали дистанцироваться от тех или иных мероприятий в рамках структур, созданных на постсоветском пространстве, и все больше связываться с Западом.

О возможном выходе Армении из ЕАЭС стали говорить после того, как власти страны одобрили проект решения о начале процесса вступления в ЕС. В Москве это расценили как начало выхода республики из ЕАЭС, так как вступление в ЕС и членство в ЕАЭС несовместимы уже по ряду взаимоисключающих положений в уставах этих объединений.

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