Министр экономики Армении: Ереван не рассматривает вопрос о выходе из ЕАЭС

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В ходе своей пресс-конференции глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Министр отметил, что Армении необходимо поддерживать и развивать отношения с самими разными международными структурами, включая и ЕАЭС, чтобы сильно не зависеть от какого-либо одного образования.
- сказал Папоян.
После фактического поражения Армении в войне с Азербайджаном за Карабах отношения между Ереваном и Москвой охладели. Армянские власти все больше стали дистанцироваться от тех или иных мероприятий в рамках структур, созданных на постсоветском пространстве, и все больше связываться с Западом.
О возможном выходе Армении из ЕАЭС стали говорить после того, как власти страны одобрили проект решения о начале процесса вступления в ЕС. В Москве это расценили как начало выхода республики из ЕАЭС, так как вступление в ЕС и членство в ЕАЭС несовместимы уже по ряду взаимоисключающих положений в уставах этих объединений.