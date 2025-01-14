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ТАСС

Генерал Скшипчак: Киев будет добиваться прекращения огня из-за нехватки военных

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Вальдемар Скшипчак
Вальдемар Скшипчак.
Источник изображения: discover24.ru

Бывший командующий сухопутными войсками Польши отметил, что российские войска могут прорвать украинскую линию обороны

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нехватка людских ресурсов для ведения боевых действий станет главной причиной, которая вынудит власти в Киеве добиваться скорейшего прекращения огня. Об этом заявил порталу Wirtualna Polska бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"У украинцев нет солдат, и это главная проблема, с которой они сталкиваются с июня прошлого года и с которой они не могут справиться. На мой взгляд, это ключевое условие, которое приведет к тому, что Украина все же будет стремиться к быстрому прекращению огня, потому что у нее не будет сил для ведения войны", - сказал он. Скшипчак отметил, что российские войска могут прорвать украинскую линию обороны. В связи с этим, по его мнению, у избранного президента США Дональда Трампа нет аргументов для давления на РФ.

Скшипчак призвал не верить в распространяемые украинской пропагандой сведения о российских военных потерях, которые, по его словам, значительно преувеличены. Польский генерал подчеркнул, что Россия не задействует в полной мере свой военный потенциал и наращивает его. Это не хотят воспринимать "некоторые польские политики", добавил он. 

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Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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