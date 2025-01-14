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ЦАМТО

Италия закупила в США партию РСЗО HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 13 января. По информации Минобороны Италии, Директорат наземных вооружений (TERRARM) МО Италии недавно завершил процедуру закупки 21 реактивной системы залпового огня HIMARS для СВ Италии.

Покупка 14 дополнительных РСЗО позволила увеличить общий заказ на поставку HIMARS до 21 ед. Соглашение включает специализированную техническую поддержку для ввода новых установок в эксплуатацию СВ Италии.

Программа оснащения СВ Италии новыми РСЗО стартовала в феврале 2024 года с подписания при участии офиса по исполнению программ стратегических и оперативно-тактических ракетных систем СВ США STORM (Strategic and Operational Rockets and Missiles) контракта на поставку первых 7 боевых машин. Стоимость этой закупки составила 137 млн. евро. Общая стоимость программы, включая РСЗО, боеприпасы, сопутствующее оборудование и услуги оценивается в 960 млн. евро.

Приобретение HIMARS осуществлено в соответствии с концепцией боевого применения СВ Италии на 2020-2035 годы и соответствует требованиям, изложенным в концептуальном документе "Армия 4.0". Фактически, это часть инициатив, направленных на усиление возможностей поражения противника с большой дальности.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2023 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Италии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 21 пусковой установки РСЗО M142 HIMARS, контейнеров с управляемыми РС M31A2 GMLRS-U, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость данного заказа была оценена в сумму до 400 млн. долл.

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Италия
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GMLRS
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