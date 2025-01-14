Эксперт Суслов: Трамп встречей с Путиным хочет "диалога с противником"

При этом нормализации отношений и отмены санкций не произойдет, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Возможная встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина является сигналом, что американский лидер после инаугурации хочет наладить "диалог с противником" по Украине, но нормализации отношений и отмены санкций не произойдет. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"У Трампа нет каких-то барьеров, у его администрации нет барьеров в части диалога с противниками. Тех барьеров, которые были у [уходящего президента США Джо] Байдена. Потому что политика Байдена на российском направлении была во многом абсурдной, они называли Россию противником, они проводили в отношении России политику гибридной войны, но при этом исключили дипломатию", - отметил он.

По словам Суслова, администрация Трампа сразу вернется к дипломатии с Россией. "Это говорит о том, что она, во-первых, заинтересована в скорейшем урегулировании украинского конфликта, во-вторых, администрация Трампа отказывается от задачи нанесения России стратегического поражения в краткой и среднесрочной перспективе", - подчеркнул специалист.

"Потому что договоренность с Россией, причем договоренность, которая хотя бы частично учитывала бы российские интересы, не подразумевает сама по себе стратегического поражения России. И является фактическим признанием Соединенными Штатами пусть половинчатой, но победы России", - пояснил эксперт.

Нормализации не будет

Аналитик выразил сомнение, что Вашингтон и Москва смогут при Трампе наладить диалог по другим вопросам, кроме Украины.

"Я сомневаюсь, что администрация Трампа пойдет на нормализацию отношений с Россией. Изначально я думаю, что речь будет идти, скорее, об обратном: будет дипломатия по украинскому конфликту, но эта дипломатия будет сопровождаться ухудшением российско-американских отношений в политической и военно-политической сфере и усилением нажима на Россию", - считает Суслов.

"То, что дипломатия вернется, далеко не означает и не гарантирует, что использование дипломатии будет успешным. Далеко не факт, что мы сможем договориться с администрацией Трампа по урегулированию украинского конфликта, несмотря на наличие у Соединенных Штатов политической воли. Потому что есть очень много ограничителей", - продолжил эксперт.

"Они будут усиливать санкционное давление на Россию, это совершенно точно. При Трампе количество антироссийских санкций будет увеличиваться. И по мере российско-американских переговоров надо понимать, что количество антироссийских санкций будет увеличиваться, а не уменьшаться", - отметил Суслов.

Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News сообщил, что телефонные переговоры между лидером РФ и избранным президентом США могут состояться в ближайшее время. Трамп ранее заявлял, что хотел бы встретиться с Путиным в первые полгода своего президентства и готов к таким контактам. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Путин готов к встрече с новым американским коллегой без каких-либо условий, при этом пока "конкретики никакой нет".