Войти
ТАСС

Эксперт Суслов: Трамп встречей с Путиным хочет "диалога с противником"

370
0
0
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

При этом нормализации отношений и отмены санкций не произойдет, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Возможная встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина является сигналом, что американский лидер после инаугурации хочет наладить "диалог с противником" по Украине, но нормализации отношений и отмены санкций не произойдет. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"У Трампа нет каких-то барьеров, у его администрации нет барьеров в части диалога с противниками. Тех барьеров, которые были у [уходящего президента США Джо] Байдена. Потому что политика Байдена на российском направлении была во многом абсурдной, они называли Россию противником, они проводили в отношении России политику гибридной войны, но при этом исключили дипломатию", - отметил он.

По словам Суслова, администрация Трампа сразу вернется к дипломатии с Россией. "Это говорит о том, что она, во-первых, заинтересована в скорейшем урегулировании украинского конфликта, во-вторых, администрация Трампа отказывается от задачи нанесения России стратегического поражения в краткой и среднесрочной перспективе", - подчеркнул специалист.

"Потому что договоренность с Россией, причем договоренность, которая хотя бы частично учитывала бы российские интересы, не подразумевает сама по себе стратегического поражения России. И является фактическим признанием Соединенными Штатами пусть половинчатой, но победы России", - пояснил эксперт.

Нормализации не будет

Аналитик выразил сомнение, что Вашингтон и Москва смогут при Трампе наладить диалог по другим вопросам, кроме Украины.

"Я сомневаюсь, что администрация Трампа пойдет на нормализацию отношений с Россией. Изначально я думаю, что речь будет идти, скорее, об обратном: будет дипломатия по украинскому конфликту, но эта дипломатия будет сопровождаться ухудшением российско-американских отношений в политической и военно-политической сфере и усилением нажима на Россию", - считает Суслов.

"То, что дипломатия вернется, далеко не означает и не гарантирует, что использование дипломатии будет успешным. Далеко не факт, что мы сможем договориться с администрацией Трампа по урегулированию украинского конфликта, несмотря на наличие у Соединенных Штатов политической воли. Потому что есть очень много ограничителей", - продолжил эксперт.

"Они будут усиливать санкционное давление на Россию, это совершенно точно. При Трампе количество антироссийских санкций будет увеличиваться. И по мере российско-американских переговоров надо понимать, что количество антироссийских санкций будет увеличиваться, а не уменьшаться", - отметил Суслов.

Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News сообщил, что телефонные переговоры между лидером РФ и избранным президентом США могут состояться в ближайшее время. Трамп ранее заявлял, что хотел бы встретиться с Путиным в первые полгода своего президентства и готов к таким контактам. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Путин готов к встрече с новым американским коллегой без каких-либо условий, при этом пока "конкретики никакой нет". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 10:51
  • 121
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.01 09:33
  • 6971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 14.01 02:07
  • 2
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»
  • 12.01 23:37
  • 4
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 12.01 10:00
  • 9
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 11.01 09:47
  • 1
Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»