Комплекс подавления видеосигнала дронов "Талисман" передали в зону СВО

Его поставили штурмовым отрядам

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Комплекс подавления видеосигнала беспилотников "Талисман", разработанный по просьбе военнослужащих, поставлен штурмовым отрядам в зону специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Единой России" и Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

"Привезли дроны "Скворец" нового поколения с оптоволоконным каналом связи, надежные, устойчивые к средствам РЭБ, а также специально разработанный резидентом ЦБСТ по запросу бойцов комплекс "Талисман". Это усовершенствованная версия доказавшего свою эффективность устройства [подавления видеосигнала дронов] "Зеркальце" (им оснащались российские беспилотники - прим ТАСС) в носимом исполнении, предназначенная специально для бойцов штурмовых отрядов. Сейчас идет высокотехнологичная война. И в этих условиях наши новейшие и усовершенствованные разработки жизненно необходимы бойцам", - сказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.