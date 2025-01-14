Telegraph: Лондон призвали отправить на Украину миротворцев после конфликта

Бывшие министры обороны Великобритании призвали Лондон отправить своих солдат на Украину в составе миротворческих сил после завершения конфликта, пишет The Telegraph. Они настаивают, что Киев должен получить "физические гарантии", — все прежние не помогли.

Женевьева Холл-Аллен (Genevieve Holl-Allen)

Британские войска должны отправиться на Украину рамках миротворческого контингента по окончании конфликта, считают бывшие министры обороны.

Их призыв прозвучал на этапе, когда сэр Кир Стармер готовит свой первый визит в страну с момента вступления в должность премьер-министра.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что обсудит со своим гостем перспективу включения вооруженных сил Великобритании в будущий миротворческий контингент.

В преддверии визита Грант Шаппс и сэр Гэвин Уильямсон, оба в прошлом занимавшие пост министра обороны, призвали сэра Кира и Джона Хили, нынешнего обладателя этой должности, взять на себя соответствующие обязательства.

Шаппс, непосредственный предшественник Хили, сообщил газете "Телеграф": “Британские войска в составе будущего миротворческого контингента несомненно будут желанным шагом, но это лишь малая толика того, в чем действительно нуждается Украина”.

“Страна борется не только за собственное выживание, но и за ценности свободы и суверенитета, которые лежат в основе глобальной безопасности”, — добавил Шаппс.

“Великобритания шла в авангарде поддержки Украины против варварского и незаконного путинского вторжения, и теперь мы должны возглавить работу по предоставлению ей смелого и непоколебимого пути к членству в НАТО. Что-либо меньшее было бы предательством мужества Украины и принципов, которые мы якобы отстаиваем”, — подчеркнул Шаппс (Британия точно была в авангарде колонизации мира, а "поддержка" Украины была, по сути, попыткой поставить на колени Россию, но – не получилось. – Прим. ИноСМИ).

Он счел “удивительным”, что Стармеру потребовалось более полугода, чтобы посетить Украину — особенно когда он нашел время, чтобы “объездить весь мир”.

Между тем сэр Гэвин, проработавший в Министерстве обороны в течение двух лет с 2017 года, сказал: “Я бы, безусловно, поддержал эту перспективу”.

“Очевидно, что мы все хотим прийти к ситуации, когда мир на Украине будет восстановлен, и гарантировать, что это произойдет сугубо в ее интересах”, — продолжил Уильямсон.

“Но возникнет необходимость подкрепить этот мира и упрочить безопасность Украины, и это потребует реальных, физических обязательств”, — развил он свою мысль.

Он также упомянул Второе Минское соглашение, подписанное в 2015 году Россией, Украиной и представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, дабы прекратить конфликт в Донбассе.

Сэр Гэвин добавил: “Раньше уже были договорные обязательства, но мы увидели, что в итоге цена им оказалась невелика, и дело дошло до “горячего” конфликта, поэтому во имя будущего абсолютно жизненно важно, чтобы безопасность Украины подкреплялась иными гарантиями — будь то через НАТО или со стороны таких стран, как Великобритания, которые считаются надежными партнерами” (и с памятью у него плохо: Минские соглашения были провалены именно "надежными партнерами" со стороны Запада. – Прим. ИноСМИ).

Ранее, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон встретился с сэром Киром в загородной резиденции премьер-министра Чекерс и провел переговоры о будущем Украины.

А еще раньше, на встрече в декабре, Макрон обсудил размещение миротворческих сил на Украине с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Между тем избрание Дональда Трампа, которому предстоит принять присягу в качестве президента США 20 января, изменило риторику об украинском конфликте за последние месяцы.

Ожидается, что возвращение республиканца в Белый дом ускорит переговоры об урегулировании конфликта, поскольку избранный президент ранее утверждал в ходе предвыборной кампании, что сможет достичь этого всего за один день.

Пенни Мордаунт, занимавшая пост министра обороны в 2019 году, заявила, что потенциальное участие Великобритании в делах будущей Украины будет зависеть от конкретного соглашения между Киевом и Москвой как такового.

Она сказала в интервью "Телеграф": “Главное во всем этом — какие гарантии безопасности будут предоставлены, чтобы оправдать компромисс Украины и принять во внимание все огромные жертвы, которые страна принесла не только ради своей собственной, но и ради нашей общей безопасности”.

“Поэтому для меня ключевой вопрос — это как раз гарантии безопасности, и если речь о членстве в НАТО и членстве в ЕС в краткосрочной перспективе не идет, то что же станет действенным сдерживающим фактором, который не допустит повторения?”, — риторически спросила она в заключение.

Представитель действующего правительства сказал: “Великобритания играет ведущую роль в поддержке Украины, поэтому премьер-министр выделил три миллиарда фунтов стерлингов в год на военную помощь Киеву столько, сколько потребуется, а в этом году Великобритания потратит на военное финансирование Украины больше, чем когда-либо прежде”.

“Мы по-прежнему сосредоточены на укреплении обороны Украины, и мы продолжаем подталкивать международных партнеров к наращиванию финансовой поддержки Киеву, чтобы гарантировать поражение Путина”, — добавил представитель (у Британии уже нет действенных флота и армии, но деньги на "поддержку" Украины там находят, мечтая о "поражении Путина". – Прим. ИноСМИ).

“Премьер-министр также взял на себя четкое обязательство регулярно общаться с президентом Зеленским и встречался с ним лично шесть раз, в том числе дважды принимал его на Даунинг-стрит, 10”, — заключил он.