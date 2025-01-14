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Военное обозрение

Вооруженные силы Японии впервые планируют закупить боевые дроны-камикадзе

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Источник изображения: topwar.ru

Японские военные решили впервые в истории обзавестись боевыми дронами-камикадзе. Об этом сообщает японское издание «Санкэй». По данным издания, вооруженные силы страны получат первые 310 таких беспилотников в 2026 году. На эти цели правительство Японии выделяет 3,2 миллиарда иен (более 20 млн долларов).

Стало известно, что министерство обороны решило ... ввести в эксплуатацию около 310 небольших ударных дронов для уничтожения вторгающихся транспортных средств и катеров противника

- пишет «Санкэй».

Закупать дроны планируют у иностранных производителей. На данный момент японские военные присматриваются к БПЛА израильского, испанского и австралийского производства и уже проводят их испытания. Производителей из этих стран позже пригласят к участию в тендере.

Помимо дронов-камикадзе, власти планируют приобрести и беспилотники других типов. Так, будет выделено более 46 миллиардов иен (более 291 миллиона долларов) на закупку больших дронов для морского наблюдения, а также корабельных и транспортных БПЛА.

Напомним, что в конце 2022 года в Японии были приняты три основных оборонных документа, предусматривавших выделение одного триллиона иен (6,3 миллиарда долларов) на разработку беспилотных систем в период с 2023 по 2028 годы.

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БПЛА
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