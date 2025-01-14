"Печат": украинский конфликт является увертюрой конфликта общеевропейского

Конфликт на Украине является лишь увертюрой к общеевропейскому конфликту. Он станет неизбежным, когда экономические условия в ЕС станут невыносимыми, пишет "Печат". Когда европейцы будут совсем на пределе, США пустят в ход радикальные методы по модели Украины.

Боян Билбия

Вашингтон тайно снабжал Украину оружием на протяжении многих месяцев перед началом российской специальной военной операции, как сообщил уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Соединенные Штаты Америки "позаботились о том, чтобы еще задолго до начала конфликта, еще в сентябре 2021 года, передать Украине большое количество оружия". То есть тот же человек, который делал это втайне от всего мира, теперь признается в содеянном. Получается, Белый дом и Госдеп официально выражали озабоченность "российской агрессией" и одновременно в обстановке полной секретности снабжали Киев всем необходимым для продолжительного конфликта, который мы сейчас и наблюдаем. Этот конфликт уже искалечил миллионы людей: одни убиты, другие ранены, третьи бежали из своих домов. Страдают дети, ломаются судьбы. Всего этого можно было бы избежать, если бы США не вмешивались. Тогда конфликт закончился бы за считанные месяцы. Украина понесла бы значительно меньшие территориальные и людские потери, даже в самом крайнем случае. А на самом деле конфликта просто не произошло бы, так как у Киева не было бы ресурсов для борьбы. Вступили бы в силу минские договоренности, подтвержденные еще в 2015 году соответствующей резолюцией СБ ООН.

Однако в реальности все вышло иначе. Это доказывает, что Вашингтон хотел конфликта между Россией и Украиной именно в том виде, в каком он протекает сегодня, так как это позволяло США убить сразу несколько зайцев одним выстрелом. На Москву обрушились санкции Запада. Россия отделена железным занавесом от Европы, а сам европейский континент оказался под американским сапогом в политическом, экономическом и военном смысле. Вместе с тем американская экономика получила возможность втянуть в себя огромные экономические ресурсы своих "союзников" по НАТО. Кто устоит перед такими благами? Это урок всем тем, кто в Европе, возможно, искренне верил, что "спасает Украину от злого Путина". Теперь же все яснее тот факт, что они спасали подорванные американские позиции себе в ущерб.

Важные уроки для всех дипломатов

Тут удивляет политическая близорукость, или что-то другое, Ангелы Меркель и Франсуа Оланда, которые признались, что обманули Владимира Путина, подписав минские договоренности. По их словам, они хотели только выиграть время для вооружения Украины и консолидации ее сил ради дальнейшего конфликта с Россией! Как будто они всерьез рассчитывали победить Москву. Им это так и не удалось так же, как их предкам сто или двести лет назад! Они не извлекли исторических уроков, отказавшись от идеи устойчивого мира с Россией и благоденствия собственных народов на протяжении всего XXI века. И вот теперь мы все с волнением ждем, что принесет 2025 год и сможем ли мы, как говорится, выйти сухими из воды.

Лучшего примера безответственности, пожалуй, и не найти. Этих людей как будто не беспокоило будущее их государства, да и всех остальных в окружении, которые полагались на "лидеров". Америку в этом смысле мало в чем можно упрекнуть: она далеко, и конфликт ее почти не касается, ведь он не затрагивает ни ее соседей, ни ее интересов. А уж свои интересы американцы обеспечили лучшим образом. Но, что самое главное, ни один американец не подписывал обманные минские договоренности в отличие от французов и немцев. Кроме того, главы дипломатии именно Германии, Франции и Польши "гарантировали" Виктору Януковичу безопасность и мирный избирательный процесс всего за два дня до того, как ему пришлось бежать, спасая свою жизнь, из Киева! Важные уроки для всех дипломатов и тех, кто подписывает договоренности с лидерами Европейского Союза. Ведь никогда не знаешь, что скрывается за "твердыми обещаниями и гарантиями".

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова дала оценку заявлению Блинкена, сказав, что снабжение Киева западным оружием — одна из основных причин начала специальной военной операции. "Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британией Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасные сближения военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны, — отметила Захарова. — Собственно, поэтому одной из задач СВО является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности нашей страны".

Блинкен сказал, что тайные поставки продолжались в течение сентября 2021 года, а также в декабре, когда Владимир Путин отправил Джо Байдену письмо-предложение о поисках мирного решения не только для Украины, но и для всей Европы и мира. План Путина, в частности, подразумевал демилитаризацию Украины и возвращение военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, когда началось агрессивное расширение альянса, заложившее непосредственную основу для конфликта, который мы видим сегодня и который может перерасти в нечто еще более страшное.

Есть те, кто хочет обострения ситуации в Европе

Многие крайне поверхностно, по сути злонамеренно истолковали предложения Владимира Путина, заявив, что он требует, чтобы все страны, которые с 1997 года вошли в НАТО, покинули альянс! Однако Москва лишь требовала, чтобы военные объекты и инфраструктура Североатлантического альянса была демонтирована и вернулась к позициям 25-летней давности, так как представляет серьезную угрозу для существования и безопасности Российской Федерации. Речи о чьем-либо членстве в НАТО не шло. Иными словами, все военные силы Соединенных Штатов Америки и других крупных западных держав должны отойти от российских границ примерно на 2 тысячи километров, а со своей стороны Москва была готова к аналогичным уступкам при весомых взаимных гарантиях и надежной системе мониторинга. Если бы тогда, в декабре 2021 года, стороны договорились, то 24 февраля 2022 года выдалось бы обычным зимним днем с обычными новостями, похожим на многие другие. Однако на годовщину свержения Виктора Януковича России пришлось принять тяжелейшее решение о начале специальной военной операции — единственном из оставшихся способов сохранить свое будущее как державы.

Насколько прав оказался Путин, мы понимаем сегодня, когда слышим заявления Энтони Блинкена о том, что Вашингтон без зазрения совести снабжал режим Владимира Зеленского и "джавелинами", и "стингерами". Как заявил госсекретарь США, именно эти системы помогли украинцам остановить русских в начале конфликта на подступах к Киеву. Блинкен добавил, что США продемонстрировали "исключительную дипломатичность", объединив усилия более 50 стран в снабжении Украины оружием и финансами.

Остается без ответ самый важный вопрос: не было бы для самой Украины, как и для Европы, лучше обойтись без этой американской "исключительной дипломатичности" и снабжения несчастных украинцев оружием и деньгами для конфликта, в котором они просто не могут победить? И в чьих интересах все это было на самом деле, и кому в итоге придется расплачиваться за все? Однако самое главное, не является ли происходящее увертюрой к общеевропейскому конфликту, который может стать неизбежным в момент, когда экономические и социальные условия в Европе станут невыносимыми? Пока "пар" напряженности и недовольства выпускается благодаря разным выборам (на них представители "действующих администраций" проигрывают одни за другими), но когда граждане Европы поймут, что и у новых сил нет волшебных средств, чтобы улучшить ситуацию без существенных изменений в политике, то в ход могут пойти радикальные и даже насильственные методы по модели Украины. Такое в Европе уже не раз случалось.

То, что, по-видимому, кто-то в этом крайне заинтересован, подтверждает и решение Киева с первого января прекратить транзит российского газа по своей территории, что наносит огромный ущерб соседней Словакии, а также Чешской Республике и Австрии. Как будто кто-то хочет, чтобы социально-экономическая ситуация в Европе обострилась. Часть словацкой общественности требует, чтобы в ответ прекратились поставки Украине электроэнергии через словацкую территорию. Ясно, что постепенно нарастает конфликт Киева с недовольными "западными союзниками". Без газа осталась и Молдавия, у которой еще и нет денег, чтобы оплачивать поставки (с момента обретения независимости это ее извечная проблема). "Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества на Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", — пригрозил Зеленский словацкому премьеру, заявив также, что Словакия открыла бы "второй энергетический фронт" против Киева.

Иррациональная самоуверенность киевского лидера

Это заявление подтверждает, что из крупнейшего европейского экспортера электроэнергии Украина превратилась в истеричного нахлебника, зависящего от европейских поставок, что еще раз подтверждает развал ее экономики. Однако киевский лидер демонстрирует иррациональную самоуверенность, как будто он может от имени Европы наказывать тех, кто ему не по душе и чей единственный грех в том, что они имели наглость возразить против прекращения им поставок газа! Как будто только избранные имеют право прибегать к рестрикциям, а другие нет. Если же заявления Зеленского не считать иррациональными, то, выходит, Зеленский взял на себя управление Европой, а Брюссель при этом безмолвствует. Ничего удивительного тут нет, если учесть, что все сходят с ума из-за того, что срок полномочий этого человека истек почти год назад, а он продолжает неконституционно править.

Поэтому прав Илон Маск, который говорит, что Зеленский совершил одно из крупнейших вооруженных ограблений в истории США! Никто ему не указ. Он правит и царствует, как хочет, отправляя на смерть сотни тысяч людей. Правда, недавно в интервью Sky news Зеленский сказал, что "готов на территориальные уступки", и не только у украинцев возник вопрос: чего же он ждал до сих пор? Теперь, когда у тебя больше нет ни электричества, ни денег, ни войск, когда из-за прихода к власти Дональда Трампа и Илона Маска ты остаешься без поддержки Вашингтона, из-за которой ты вообразил себя хозяином мира, ты готов поступиться государственной территорией, хотя по конституции Украины права на это не имеешь. Может, именно поэтому кому-то хочется, чтобы нелегитимный и незаконный Зеленский "подписал что-нибудь" с Путиным. Потом всегда можно будет объявить этот документ ничтожным. Однако Кремль ясно дал понять: с Зеленским никаких переговоров и договоров не будет. Если он не получит новый мандат от народа на выборах, он может подписать только безоговорочную капитуляцию.