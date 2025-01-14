Blue Origin отменила первый запуск ракеты New Glenn

Произошла техническая проблема

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, отменила запланированный на понедельник первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn из-за технических проблем.

"Мы отменяем сегодняшнюю попытку запуска, чтобы устранить неполадку в подсистеме ракеты, что выведет нас за пределы стартового окна", - говорится в сообщении, опубликованном в X. Blue Origin пока не сообщила, на какую дату перенесет запуск, однако заявила, что рассматривает возможность осуществления еще одной попытки.

Носитель New Glenn с многоразовой первой ступенью назван в честь Джона Гленна - первого астронавта США, совершившего орбитальный космический полет в 1962 году. Об этой разработке Blue Origin объявила в 2015 году.

Компания рассчитывает, что в будущем ракета-носитель высотой 98 метров и диаметром 7 метров сможет доставлять до 45 тонн грузов на низкую околоземную орбиту или до 13 тонн полезной нагрузки на геопереходную орбиту.