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ТАСС

Blue Origin отменила первый запуск ракеты New Glenn

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Ракета-носитель New Glenn
Ракета-носитель New Glenn.
Источник изображения: © AP Photo/ John Raoux

Произошла техническая проблема

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, отменила запланированный на понедельник первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn из-за технических проблем.

"Мы отменяем сегодняшнюю попытку запуска, чтобы устранить неполадку в подсистеме ракеты, что выведет нас за пределы стартового окна", - говорится в сообщении, опубликованном в X. Blue Origin пока не сообщила, на какую дату перенесет запуск, однако заявила, что рассматривает возможность осуществления еще одной попытки.

Носитель New Glenn с многоразовой первой ступенью назван в честь Джона Гленна - первого астронавта США, совершившего орбитальный космический полет в 1962 году. Об этой разработке Blue Origin объявила в 2015 году.

Компания рассчитывает, что в будущем ракета-носитель высотой 98 метров и диаметром 7 метров сможет доставлять до 45 тонн грузов на низкую околоземную орбиту или до 13 тонн полезной нагрузки на геопереходную орбиту. 

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