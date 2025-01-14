Индийская компания объявила об успешном испытании передового беспилотника CATS Warrior

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Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) объявила о важной вехе в разработке своей системы боевого воздушного патрулирования (CATS) – успешном испытании полномасштабного демонстрационного дрона CATS Warrior.

CATS Warrior – это беспилотный боевой летательный аппарат, который является частью программы Combat Air Teaming System (CATS), реализуемой в рамках индийского государственно-частного партнёрства между государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и частным стартапом NewSpace Research and Technologies. Уменьшенный макет его был представлен на выставке Aero India 2021 года в Бангалоре.

Программа CATS предполагает наличие материнского корабля, координирующего работу команды из четырёх автономных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – CATS Warrior, CATS Hunter, CATS Alpha-S и CATS Infinity – с определёнными ролями.

Флагманским беспилотником программы считается CATS Warrior. Он предназначен для автономных операций на расстоянии до 700 км от материнского корабля. Его основные характеристики следующие: скорость – 850 км/ч; дальность полета – 800 км; продолжительность полета – 80 минут; грузоподъёмность – 250 кг. Вооружение дрона включает ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».