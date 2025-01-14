Dassault Aviation раскрыла некоторые результаты 2024 года

ЦАМТО, 13 января. Французская авиастроительная компания Dassault Aviation 7 января раскрыла некоторые данные о полученных в течение 2024 года заказах и поставках самолетов заказчикам.

Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года Dassault Aviation получила (в течение года) заказы на экспорт 30 многоцелевых истребителей "Рафаль" (комм. ЦАМТО: вероятно речь идет о 18 самолетах для ВВС Индонезии и 12 ед. – ВВС Сербии) по сравнению с заказом 60 ед. (42 ед. для ВКС Франции и 18 ед. на экспорт) в 2023 году. Также были заказаны 26 бизнес-лайнеров "Фалькон" (Falcon) по сравнению с 23 самолетами в 2023 году.

В 2024 году компания поставила заказчикам 21 истребитель "Рафаль" (7 ед. на экспорт и 14 ед. для ВСК Франции) по сравнению с 20 запланированными. В 2023 году были поставлены 13 ед. "Рафаль", включая 11 ед. ВКС Франции и 2 ед. на экспорт. Компания поставила в 2024 году 31 "Фалькон" по сравнению с 35 ед. по плану (26 самолетов "Фалькон" были поставлены заказчикам в 2023 году).

По состоянию на 31 декабря 2024 года портфель заказов компании включает: 220 ед. "Рафаль" (164 ед. – на экспорт и 56 ед. для ВКС Франции) по сравнению с 211 самолетами по состоянию на 31 декабря 2023 года и 79 самолетов "Фалькон" по сравнению с 84 ед. по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Dassault Aviation намерена представить полный отчет о своей деятельности за 2024 год 5 марта 2024 года. При этом, помимо количества самолетов, группа опубликует финансовые показатели. В 2023 году выручка Dassault Aviation составила 4,8 млрд. евро. Сейчас в компании работает 13500 сотрудников.