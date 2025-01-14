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РИА Новости

Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости

Пушилин: литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Литиевые месторождения в районе освобожденного села Шевченко, которыми Киев пытался торговать с Западом, перешли под контроль России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Противник удерживал населенный пункт и выстроил там достаточно серьезные укрепления. И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского: он уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка (помощь Запада Украине. — Прим. ред.). Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации", — сказал он.

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Источник изображения: © Инфографика

Шевченковское литиевое месторождение — одно из крупнейших в Европе — открыто в 1982 году. Запасы лития оцениваются в 13,8 миллиона тонн. Кроме того, по словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, там много других ценных природных ресурсов: ниобий, бериллий, тантал и прочее.

По словам Пушилина, теперь "все недра" пойдут на пользу жителям ДНР и России.

Он также отметил, что российские подразделения продолжают продвижение.

"Из-за того что Шевченко находится под нашим контролем, открывается дополнительная возможность продвигаться к следующим населенным пунктам. А у противника все меньше возможностей закрепляться на подступах к Красноармейску", — заключил глава ДНР.

Российские войска освободили Шевченко 11 января. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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Страны
Россия
Украина
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