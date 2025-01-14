Мировой экспорт обычных вооружений в 2024 году достиг максимального объема в новейшей истории

ЦАМТО, 13 января. В 2024 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, не менее 111,615 млрд. долл. (самый высокий результат с момента окончания эпохи "холодной войны").

Согласно Регистру ООН, в категорию основных систем обычных вооружений включены военные самолеты (всех типов), военные вертолеты (всех типов), БЛА (всех типов), различные типы бронетехники (танки, боевые бронированные машины, боевые машины пехоты, БТР, бронемашины класса MRAP, бронеавтомобили), вооружения сухопутных войск (РСЗО, буксируемые орудия, самоходные артиллерийские установки, орудия полевой артиллерии, минометы всех калибров, ПТРК/ПТУР), средства ПВО ближнего действия, малой, средней и большой дальности, ПЗРК, ЗАУ, военно-морская техника.

Примечание:

На текущий момент оценка мирового рынка ВиВТ по 2024 году носит предварительный характер (с поступлением новой информации отчет будет уточнен и дополнен).

Все расчеты ЦАМТО ведет в "текущих" долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года.

Представленная оценка объема мирового экспорта по итогам 2024 года является предварительной. Окончательные итоги года будут подведены в конце первого квартала 2025 года.

В предварительном порядке можно отметить, что итоговая корректировка будет незначительной, поскольку все крупные передачи вооружений в текущем расчете учтены. Неучтенный на текущий момент объем передачи вооружений по тем программам, о реализации которых данных на текущий момент не имеется, составляет не более 8-10 млрд. долл. В случае подтверждения их реализации, итоговая окончательная цифра по 2023 году может вплотную приблизиться к 120 млрд. долл.

Для сравнения: в 2021 году объем мирового экспорта ВиВТ составил 82,942 млрд. долл., в 2022 году – 106,185 млрд. долл., в 2023 году – 96,889 млрд. долл. В 2024 году объем мирового военного экспорта (в предварительном порядке) составил не менее 111,615 млрд. долл. (абсолютный рекорд).

Резкий рост мирового экспорта/импорта вооружений в рассматриваемый период связан с несколькими факторами, в том числе, с ситуацией вокруг Украины. Избавившись в рамках военной помощи Киеву от устаревших систем вооружений, страны коллективного Запада приступили к масштабным закупкам современных и более дорогостоящих видов ВиВТ. При этом основным бенефициаром и выгодоприобретателем в данной ситуации стали США, практически монополизировав рынок вооружений стран коллективного Запада.

Для сравнения: в 2022 году мировой объем экспорта/импорта обычных вооружений (по классификации Регистра ООН) по сравнению с 2021 годом возрос на 28%. Это колоссальный одномоментный рост в годовом исчислении. Он объясняется, в том числе, длительным периодом нагнетания ситуации вокруг Украины и антироссийской истерии в последние два года перед началом СВО, а также краткосрочными контрактами, заключенными уже после начала СВО.

В 2023 году мировой объем экспорта/импорта вооружений по сравнению с 2021 годом возрос на 16,8%, хотя в сравнении с 2022 годом снизился на 8,75%. Этот отскок был чисто "техническим" за счет того, что в 2022-2023 гг. были выполнены поставки по краткосрочным контрактом, а контракты с более длительными сроками исполнения, заключенные, в том числе, исходя из ситуации на Украине, находились еще в стадии реализации. Это подтвердили результаты по 2024 году, когда объем мирового военного экспорта достиг исторического максимума и составил 111,615 млрд. долл.

В 2025 году и далее для замены техники, переданной ВСУ, будут осуществляться крупные закупки более дорогостоящих вооружений, требующих более длительного цикла производства.

Для справки: при расчете объема поставок странами-экспортерами ВиВТ Украине включены только коммерческие контракты. Военная помощь Украине не является торговлей оружием, поэтому в данном расчете не учитывается (ее некорректный учет деформирует весь баланс мирового экспорта/импорта вооружений). Объем поставок ВиВТ Украине по коммерческим контрактам после начала СВО составил: 470 млн. долл. в 2022 году, 441 млн. долл. в 2023 году и 1,420 млрд. долл. в 2024 году. Военная помощь коллективного Запада Украине за тот же период составила около 100 млрд. долл., из которых 2/3 приходится на США.

В целом за последние 4 года (2021-2024 гг.) общемировой объем экспорта обычных вооружений составил 397,631 млрд. долл.

Для сравнения: за тот же период объем идентифицированных мировых контрактов, заключенных на экспорт/импорт обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН), составил 510,224 млрд. долл. Согласно статистике ЦАМТО, пик заключенных контрактов на экспорт/импорт ВиВТ в рассматриваемый период пришелся на 2023 год, что напрямую связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Некоторый "откат" по результатам 2024 года в части объема вновь заключенных контрактов связан с тем, что информация по заключенным контрактам в 2024 года пока далеко неполная из-за того, что информация об этом зачастую приходит с большим запозданием.

В 2021 году объем заключенных контрактов составил 110,112 млрд. долл. против фактического объема поставок в сумм 82,942 млрд. долл. (+27,17 млрд. долл.), в 2022 году – 125,954 млрд. долл. против 106,185 млрд. долл. (+19,77 млрд. долл.), в 2023 году – 152,087 млрд. долл. против 96,889 млрд. долл. (+55,2 млрд. долл.), в 2024 году – 122,071 млрд. долл. против 111,615 млрд. долл. (+10,45 млрд. долл.). В итоге "переходящий" портфель заказов на перспективу по итогам 4 лет составил более 112 млрд. долл.

Первое место по фактическому объему экспорта вооружений по итогам 2024 года занимают США. По предварительным данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного экспорта США в 2024 году составил 42,329 млрд. долл. или 37,92% от общемирового объема экспорта ПВН. Прошедший 2024 года стал третьим годом подряд, когда ежегодный объем экспорта вооружений США превышал 40 млрд. долл.

Наряду с выходом на максимальные объемы экспортных поставок самых дорогостоящих истребителей F-35, во многом рекордные показатели США по 2022-2024 годам связаны, в том числе, с началом масштабных поставок современных ВиВТ западным странам для замены устаревших вооружений, переданных в качестве военной помощи Киеву.

Для сравнения: в 2021 году объем идентифицированного военного экспорта США составил 27,641 млрд. долл. (33,33% мирового рынка), в 2022 году – 42,619 млрд. долл. (40,14%, это самый высокий результат для США за последние 4 года), в 2023 году – 40,672 млрд. долл. (41,98%), в 2024 году – 42,329 млрд. долл. (37,92%). В целом за последний 4-летний период США экспортировали вооружений на сумму 153,261 млрд. долл. (38,54% мирового рынка).

В рейтинг ЦАМТО по итогам 2024 года включено 42 страны, осуществившие экспортные поставки вооружений.

По периоду 2021-2024 гг. в рейтинг включено 58 стран, осуществивших экспортные поставки вооружений (либо реэкспорт) в этот период.

Этой публикацией ЦАМТО начинает серию из 5 материалов по предварительным итогам мирового экспорта/импорта вооружений в 2024 году, за период 2021-2024 гг. и прогнозу на 2025-2028 гг.

Более подробный аналитический материал с большим количеством таблиц будет опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №1, 2025.