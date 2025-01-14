Глава Минобороны США предложил увеличить расходы на оборону до 1 трлн. долл. к 2028 году

ЦАМТО, 13 января. Глава Пентагона Ллойд Остин в ноябре рекомендовал правительству США план по увеличению расходов на оборону, согласно которому в 2028 ф.г. они могут превысить 1 трлн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на письмо, направленное министром Административно-бюджетному управлению в составе администрации американского президента.

Как отмечается, Л.Остин в письме, датируемом 27 ноября, предложил правительству США оставить новой администрации избранного президента Дональда Трампа предложенный план в сфере обороны на 5 лет, который бы начинался с суммы в 926,5 млрд. долл. в 2026 ф.г. по сравнению с прогнозируемыми ранее 876,8 млрд. долл. Далее с каждым годом, согласно предложению главы Пентагона, расходы на оборону должны продолжить рост и составить в 2027 ф.г. 972,8 млрд. долл. и более 1 трлн. долл. в 2028 ф.г. по сравнению с прогнозируемыми ранее 913,5 млрд. долл.

"Л.Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону примерно на 50 млрд. долл. (от той суммы), которая прогнозировалось в 2026 ф.г., с увеличением, которое могло бы привести к тому, что бюджет Пентагона превысит 1 трлн. долл. в ближайшие годы", – цитирует "РИА Новости" сообщение Блумберг.

При этом, как следует из письма Л.Остина, финансирование Пентагона не должно включать в себя помощь Украине и Израилю. По его мнению, такая иностранная военная помощь должна и дальше финансироваться за счет дополнительных ассигнований. Предложенные Л.Остином бюджетные цели также не включают дополнительное финансирование для замены оружия, поставленного Украине и Израилю.

Как отмечает Блумберг, Л.Остин не предоставил явного обоснования своим предложениям, кроме поддержки Национальной оборонной стратегии с ее акцентом на противодействие Китаю и укрепление альянсов.

Представитель Пентагон отклонил просьбу Блумберг прокомментировать информацию.