Медведев: у "германского сценария" урегулирования на Украине нет шансов

В исторической перспективе такой вариант урегулирования возможен только в виде присоединения малороссийских земель к России, заметил замглавы Совбеза

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Германский сценарий" урегулирования ситуации на Украине, предполагающий ее разделение по аналогии с ГДР и ФРГ, абсолютно бесперспективен, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Отмечу так называемый германский сценарий, о котором сейчас снова заговорили. Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль "ФРГ" отведена бандеровскому Киеву, а "ГДР" - вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то, что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами", - написал политик в своем Telegram-канале.

В исторической перспективе "германский вариант" урегулирования возможен только в виде присоединения малороссийских земель к Российской Федерации, заметил Медведев.